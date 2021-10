Aquiri Shopping estende horário de funcionamento em mais uma hora

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), atendendo à solicitação dos concessionários do Aquiri Shopping resolveu mudar o horário de funcionamento do empreendimento. Desde a última segunda-feira, 25, as lojas abrem às 7h e fecham às 18h, e não mais às 17h, devido a chegada do final de ano em que o fluxo de clientes aumenta.

Segundo a coordenadora do Aquiri Shopping, Fabíola Moreira, em reunião com o Grupo de Trabalho Institucional (GTI) que contempla as secretarias Municipais de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), de Finanças (Sefin) e Gabinete Militar, essa solicitação entrou em pauta e ficou decidido que o horário deveria ser ampliado.

“Devido ao aumento de clientes no final do ano resolvemos ampliar o funcionamento. Anteriormente as lojas ficavam abertas às 17h e a partir de hoje (25/10) elas irão fechar às 18h. Os concessionários pediram e a prefeitura de Rio Branco atendeu”, disse a coordenadora.

A expectativa dos lojistas é recuperar as vendas neste final de ano, após quase dois anos de prejuízos por conta da pandemia da Covid-19.