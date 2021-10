Acre confirma 7 novos casos de infecção pelo novo coronavírus

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Acre (OAB/AC), Érick Venâncio, comunicou em rede social nesta quarta-feira, 27, o falecimento de seu avô, Valderi Nogueira Lima, aos 88 anos, na capital acreana. Valderi atuou grande parte da vida como comerciante em Rio Branco.

O velório ocorre no cemitério Morada da Paz, mesmo local do enterro, que deve ser realizado às 17 horas desta quarta-feira.

Venâncio homenageou o avô com um emocionante texto ao lembrar que seu Val foi seu segundo pai. “Quando acordei hoje às 4:48h e vi a mensagem da minha mãe, mais um pedaço de mim se foi. Val não resistiu e foi pra luz!”.

Erick lembrou que sempre foi tratado como um filho caçula na casa do avô. A homenagem também teve espaço para lembrar da preocupação do avô com o fato de Erick por ser advogado não ter “ordenado” mensal. ”Porque o Erick não tem um emprego (rsrs… pra ele tinha que ter emprego, com “ordenado” no final do mês).

O neto lembrou de um gesto diário do avô que só foi interrompido após o agravamento da doença. “Por muito tempo teve um gesto singelo, mas que demostrava todo o seu amor e carinho. Passar pela minha casa e deixar pendurado no portão ou na maçaneta da porta uma sacola com pão fresquinho. Isso só cessou quando o Parkinson se impôs e lhe tomou o comando dos movimentos. Depois, lhe foi tirada a lucidez e nessa madrugada, como num sopro, a vida”.