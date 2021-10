Vai dando Gladson e Jorge Viana…por enquanto!

Se por um lado o governador Gladson Cameli vai consolidando sua reeleição com possibilidade de vencer no 1º turno, principalmente depois de anunciar reajuste salarial para servidores públicos; por outro a briga entre os aliados governistas favorece claramente a volta do ex-governador Jorge Viana ao mandato. Com o ex-presidente Lula, ao menos por enquanto, liderando pesquisas, Jorge avança ainda mais.

Enquanto Mailza Gomes, os deputados federais Alan Rick, Jéssica Sales, Vanda Milani e Márcia Bittar se engalfinham para ter o apoio oficial do governo, Jorge Viana é o candidato único do PT e pode ser de alguns partidos de esquerda com quem a sigla pretende construir alianças.

Um fato novo positivo pode favorecer ainda mais Jorge Viana: A declaração do Senador Sérgio Petecão, pré-candidato ao governo, de que pode sim compor com ele. Outro fato, apimentou ainda mais o caldeirão governista dos candidatos ao Senado: A decisão do PROGRESSISTA de brigar pela vaga do Senado, sendo Gladson também do partido, o que irritou muito o senador Márcio Bittar e seu grupo político. A confusão está armada. Por enquanto, vai dando Gladson e Jorge. Como diz o Crica: Façam suas apostas, Senhores!

. “A única chance do governador Gladson ser candidato à reeleição é se a senadora Mailza Gomes for a candidata ao Senado”.

. Ouvi essa ontem!

. Ao menos pelo PROGRESSISTAS!

. O Gladson é um craque, acompanhar como ele vai sair dessa sinuca de bico.

. O tio, o ex-governador Orleir Cameli, encurralado pela pelos políticos que brigavam pelo poder, chutou o pau da barraca mandando tudo às favas e entregando o Palácio Rio Branco para a Frente Popular governar por 20 anos.

. Gladson não é Orleir Cameli, não abre um milímetro para os adversários-adversários e os adversários-amigos (os piores) que comem com ele a mesa.

. Prefeituras encharcando a gestão com contrato provisório e prestações de serviços fajutas por conta da eleição do ano que vem.

. A viúva pagando a conta.

. Onde está o MP?

. Isto, sem falar na distribuição de combustível para consolidar apoio e votos.

. É de lascar!

. Os que defendem o MPE e MPF dos maus políticos são as mesmas pessoas que pedem providências para impedir crimes eleitorais, corrupção e outras mazelas humanas.

. Um município sofre e geme com a corrupção, sua população fica desassistida!

. A política do pão e circo, criada no Império Romano, continua muito atual.

. No império não tinha sacolão e shows musicais, mas tinha pão, vinho e diversão na arena com gladiadores e cristãos sendo devorados por feras famintas.

. A esquerda brasileira está muito preocupada com o auxílio-Brasil do presidente Jair se acostumando.

. Não é por conta do rombo de R$ 30 bilhões no Orçamento, mas pelos votos que pode perder entre famintos, pobres e miseráveis.

. A propósito, os deputados da base do governo nas entrevistas ao ac24horas falam por uma língua só:

. Os governos da Frente Popular eram muito competentes!

. São os melhores cabos eleitorais do Jorge Viana para o Senado.

. Bom dia!