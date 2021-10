Vendedor acreano é humilhado no Carrefour enquanto limpa chão de joelhos no MS

O jovem acreano Pedro Henrique Monteiro da Silva, de 23 anos, que saiu do estado há cerca de quatro anos para tentar uma vida melhor na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, protagoniza um vídeo em que aparece sendo vítima de assédio moral no local em que atua como vendedor, no hipermercado Carrefour.

O caso aconteceu no último mês de setembro, mas só ganhou notoriedade nesta semana, quando o vídeo foi viralizado nas redes sociais. As imagens mostram o acreano sendo humilhado pela gerente, enquanto limpa o chão da loja de joelhos. Ele esfregava o chão com um pano quando uma gerente chega e parece gravar o funcionário enquanto diz: olha aí, só pra você esse cara tem valor. “Esses meninos, eles não limpam a casa deles”.

O portal Extra conversou com o jovem, que afirmou ter medo de ser demitido do trabalho. Ele conta que havia terminado de fazer suas tarefas quando a gerente pediu para ele ajudar um colega. “Eu falei que tudo bem. Limpei os fogões, limpei geladeira, fiz minha parte. Depois, eu estava limpando lá, ela viu uma fita no chão, eu acho que é aquela de demarcação de distanciamento da Covid, ficou aquela cola preta. Ela falou: a gente tem que tirar isso. Eu chamei a equipe de limpeza, eles tentaram tirar e também não conseguiram, disseram que precisavam usar uma máquina. Eu falei para ela que não tinha como a equipe limpar, porque a máquina não estava na loja. Ela falou que eu tinha que fazer e já começou a ficar nervosa”, disse o funcionário.

Ele não percebeu que estava sendo filmado por uma cliente que se indignou com a situação. Segundo o acreano, essa não foi a primeira vez que sofreu assédio por parte da mesma gerente e que passou a sofrer chacota dos próprios colegas de trabalho, a ponto de pedir um afastamento médico.

Ele revelou que poucos ficaram ao seu lado e que ninguém da empresa o procurou para falar sobre o ocorrido, nem para pedir desculpas. O Carrefour emitiu uma nota sobre o caso afirmando que repudia todo e qualquer comportamento indevido por parte de seus colaboradores. “Estamos apurando o caso internamente e, por ora, houve o afastamento da profissional envolvida”.

VEJA O VÍDEO:







Sobre o acreano

Filho mais velho de seis irmãos, Pedro Henrique foi notado por outro gerente do hipermercado quando estava vendendo trufas, que sua mãe fazia, em um semáforo da cidade. “O gerente passou por lá e disse que se eu conseguisse vender tudo naquele dia, ele me daria uma chance. Antes do meio-dia, eu já tinha vendido e liguei para ele, que cumpriu a palavra e me contratou como vendedor de cartão”, contou ao Extra.

Em pouco tempo o jovem bateu recordes de vendas e foi promovido, quando decidiu iniciar duas faculdades, Direito e Administração, entretanto, só conseguiu permanecer em uma, já que com a melhoria no salário, perdeu uma das bolsas.

Atualmente, o rapaz mora com a esposa, na casa da sogra, e ajuda a mãe no sustento dos irmãos caçulas. “O meu maior medo era ser demitido, porque eu preciso do emprego. Quero terminar minha faculdade, construir minha casa, quero crescer”.

Fonte: Extra