Flaviano e Mara Rocha estão na lista de envio de verbas para compra de máquinas com suspeita de superfaturamento

Os deputados Flaviano Melo (MDB) e Mara Rocha (PSDB) aparecem na lista de pelo menos 30 parlamentares que destinaram verbas públicas para compras de tratores e máquinas agrícolas sob suspeita de superfaturamento. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo. Conforme uma planilha interna do Ministério do Desenvolvimento Regional e um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), os parlamentares pediram dinheiro para prefeituras, aprovados em dezembro passado, com recursos de emendas do relator-geral, artifício do orçamento secreto.

O ministério celebrou 74 convênios classificados pela CGU, em relatório de auditoria recentemente divulgado, como tendo “risco alto ou extremo” de sobrepreço. Os valores mais identificados nos convênios ligados a esses políticos passam de R$ 6 milhões. Trata-se, porém, de apenas uma parte dos R$ 142 milhões em sobrepreços identificados pela CGU em licitações e convênios do Desenvolvimento Regional, com dinheiro do orçamento secreto.

Além de Flaviano e Mara, constam ainda: Bozzella (PSL-SP); Bosco Saraiva (Solidariedade-AM); Darci de Matos (PSD-SC); Davi Alcolumbre (DEM-AP); Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ); Delegado Waldir (PSL-GO); Domingos Neto (PSD-CE); Edna Henrique (PSDB-PB); Eduardo Costa (PTB-PA); Expedito Netto (PSD-RO); Fabio Schiochet (PSL-SC); Felicio Laterça (PSL-RJ); Francisco Jr. (PSD-GO); Giovani Cherini (PL-RS); Juarez Costa (MDB-MT); Lucas Redecker (PSDB-RS); Leo Moraes (PODEMOS-RO); Luciano Ducci (PSB-PR); Lúcio Mosquini (MDB-RO); Luiz Carlos (PSDB-AP); Marlon Santos (PDT-RS); Maurício Dziedricki (PTB-RS); Ottaci Nascimento (Solidariedade-RR); Sargento Fahur (PSD-PR); Soraya Manato (PSL-ES); Vitor Hugo (PSL-GO); Zé Silva (Solidariedade-MG) e Zequinha Marinho (PSC-PA).

A maioria dos deputados afirmou que garantiu os recursos para os municípios, mas a seleção das máquinas e a pesquisa de preços são definidas em processos das prefeituras. A deputada Mara Rocha (PSDB-AC) afirmou que apenas conseguiu R$ 275 mil para a compra de máquinas pelo município de Capixaba e acredita que o valor é insuficiente para as aquisições que a prefeitura cadastrou.

Não se posicionaram os seguintes parlamentares: Flaviano Melo (MDB-AC); senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), a deputada Edna Henrique (PSDB-PB) e os deputados Domingos Neto (PSD-CE), Lucas Redecker (PSDB-RS), Marlon Santos (PDT-RS), , Ottaci Nascimento (Solidariedade-RR), Delegado Antonio Furtado (PSL-RJ) e Zé Silva (Solidariedade-MG).

Fonte: O Estado de São Paulo