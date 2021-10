Senador Petecão é homenageado pela CBF, no Rio de Janeiro

O Centro Universitário Uninorte realiza neste sábado, 23, o evento Mesa Redonda com Experts e Ciclo de Oficinas em Medicina, com o objetivo de trazer conhecimento e aprendizado para os alunos e a comunidade médica. A programação foi pensada e organizada pela coordenação do curso de Medicina da Uninorte em alusão ao Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro.

A mesa redonda “COVID-19: O que vivenciamos e aprendemos em quase dois anos de Pandemia” conta com a presença de três médicos palestrantes experts no assunto, são eles: Dr. Thor Oliveira Dantas, Dr. Osvaldo Leal e Dr. Odilson Silvestre. A mesa será realizada às 10h, no auditório do Bloco E. Já as oficinas serão ministradas às 14h, nos laboratórios do Bloco E, e são elas: Eletrocardiograma, ministrada pelo Dr. Renato Correia da Silva; Raio-X, ministrada pelo Dr. Carlos César Silvestre; Emergências Clínicas, ministrada pela Dra. Michelle de Oliveira Melo Wiciuk; e Suturas, com o Dr. Lukas Vieira de Lima.

Para Rebecca Ribeiro, coordenadora adjunta do curso de Medicina, a mesa irá debater o tema de maior importância na atualidade. “Teremos uma rica troca de experiências e vivências de três grandes nomes do combate ao Covid-19 no estado e isso nos proporcionará imensurável aprendizado”, acrescenta. E, de acordo com a coordenadora, as oficinas também são de suma importância, pois abordam a prática de temas essenciais na rotina de um médico.

Ainda segundo Rebecca, os acadêmicos que irão participar das oficinas devem se vestir de acordo com as normas de biossegurança exigidas, sendo necessário usar calças compridas, sapatos fechados e jalecos. A inscrição pode ser feita por meio do link: http://eventos.uninorteac.edu.br/inscricao.