Acre registrou apenas um foco de queimadas nos últimos seis dias

Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicam que o Acre deve fechar o mês de outubro com uma quantidade de focos de queimadas inferior ao acumulado do ano passado no mesmo período – foram 1.652 focos em outubro de 2020 contra 945 detectados até 21 de outubro de 2021.

O fato que aponta para isso é que nos últimos seis dias o estado teve apenas um foco de queimadas detectado pelo satélite de referência. Nesse mesmo período, no ano passado, ocorreram 55 focos, na comparação pelos valores diários, ressaltando que o INPE não recomenda a avaliação por esse critério.

Em 2021, o Acre acumula 8.637 focos de queimadas – no ano passado foram 8.887 no período de 1º de janeiro a 21 de outubro. Em 31 de dezembro o total chegou a 9.193 registros. O município de Feijó é o campeão de queimadas no estado, com 1.510 focos detectados neste ano.

Nas unidades de conservação federais, a Reserva Extrativista Chico Mendes se destaca com a maior parte das ocorrências, com 1.108 focos, o que corresponde a 70,8% do total de todas as UC’s localizadas no estado do Acre. No ano passado, a Resex CM teve 1.068 focos de queimadas, 675 do total.

No último informativo do Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar do Acre, Os municípios de Sena Madureira, Xapuri, Rio Branco, Tarauacá, Brasiléia, Capixaba, Acrelândia e Epitaciolândia aparecem com o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais.

Neste sentido, esses municípios tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais caso o cenário indique aumento dessa tendência. Nesta sexta-feira (22), o risco de fogo Mínimo e Baixo é previsto com maior intensidade em todo o Acre.

Quanto à qualidade do ar, parte dos municípios do estado, especialmente na região Leste, têm taxa entre 12 e 35 µg/m³, que é considerada é aceitável, mas que pode provocar um problema de saúde moderado para um número muito pequeno de pessoas, caso expostas por 24 horas ou mais a essas condições.

O boletim do Monitoramento Hidrometeorológico diz que o prognóstico do Satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 50 mm para as regiões Oeste e Leste, indicando anomalia negativa, onde as chuvas poderão ficar abaixo do esperado para o período.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA² (Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta a Extremos Ambientais), o Rio Acre permanece em Alerta Máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Porto Acre e Rio Branco. O equipamento de Xapuri está apresentando falhas nos dados.

Também permanecem em Alerta Máximo de estiagem no Acre, o Rio Iaco, em Sena Madureira, e o Rio Juruá, em Porto Walter. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas nas bacias hidrográficas acreanas.

*Com informações dos boletins mais atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e dos sistemas de Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar e Hidrometeorológico do Acre.