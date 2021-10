Sem mortes, Acre registra três novos casos de Covid-19

Sindicalistas e lideranças sociais e políticas estiveram debatendo nesta quinta-feira (21) a privatização do saneamento básico no Acre. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Serviço Público da Assembleia Legislativa do Acre, através de requerimento do deputado Jenilson Leite (PSB).

O professor e servidor da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Edson Aparecido, ministrou uma palestra sobre o tema, basicamente acerca da nova lei do saneamento. Sindicalistas de Rondônia estiveram presentes.

O deputado Jenilson Leite fez críticas ao sistema imposto. “Quando se vendeu a Eletroacre a promessa era energia de qualidade e preço justo. E até agora não se chegou energia de qualidade e o preço está um absurdo”, disse o parlamentar do PSB. Por isso, segundo ele, o sistema de defesa do consumidor tem de fazer cumprir a promessa.

Segundo Edson Aparecido, o Acre deveria ter aprovado uma lei regionalização do saneamento no Estado. “Grande parte dos Estado está criando microrregiões”, disse o especialista, que é consultor da Federação Nacional dos Urbanitários.

Ele apresentou alternativas para melhorar o sistema, como criação de uma autarquia interfederativa ou específica para saneamento rural e indígena, entre outras.