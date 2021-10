Comércio vê chance de mais emprego com redução da tarifa de ônibus em Rio Branco

O governador Gladson Cameli publicou na edição desta quinta-feira, 21, do Diário Oficial, a exoneração do diretor do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), Halisson Lima. O gestor foi acusado de denúncias graves de assédio moral e sexual contra servidoras da unidade.

Halisson sempre se defendeu, afirmando que as denúncias eram motivadas por perda de privilégios e corte de vantagens indevidas de parte de alguns servidores. Mesmo assim, o governador resolveu exonerá-lo.

Na mesma edição do Diário, Gladson nomeia Caroline Perpétuo Formiga Pires Carvalho para assumir a gerência geral e pacificar o Hospital de Saúde Mental do Acre. Caroline é médica formada na UFAC com pós graduação em psiquiatria.