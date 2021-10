Parceria entre governo e Mâncio Lima investe mais de R$ 230 mil na agricultura familiar

Uma parceria firmada entre a prefeitura de Mâncio Lima e governo do Estado nesta quarta-feira, 20, beneficiou a agricultura familiar do município com R$ 231 mil. Hoje, houve a última entrega de alimentos oriundos da produção local, que contemplou mais de 800 famílias com kits compostos por pouco mais de 16 itens bem como macaxeira, abóbora, farinha de tapioca, goma, farinha de mandioca, couve, alface, cebola, pimenta, banana, feijão, melancia dentre outros.

Os kits estão avaliados entre R$ 100 a R$ 120 reais. Só nesta última entrega, 200 famílias foram beneficiadas. O Programa de Subvenção à Aquisição de Alimentos é uma ação emergencial dos governo Estadual e Municipal com o objetivo de fornecer alimentos da agricultura familiar, visando a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde e, uma alternativa de minimização dos impactos da Covid-19, distribuídos pela Secretaria Estadual de Produção Agropecuária – SEPA, com recursos do PDSA II/BID, Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Mâncio Lima está se tornando um polo produtivo e, prova disso, são as famílias e instituições de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves que estão recebendo dos nossos produtores estes kits para subsidiar na alimentação das pessoas, que de maneira direta foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Além de trazer segurança alimentar, o projeto aquece a economia local, diversifica a produção e traz um pouco de alento e auxílio para nossas famílias e as instituições que também estão sendo contempladas dentro do projeto”, disse Ângela Valente, prefeita em exercício.

Em Mâncio Lima, a execução foi feita pela Associação Santa Cruz, do Projeto de Assentamento Tonico Sena que ao comprar os produtos dos produtores rurais repassa à Secretaria de Assistência Social e, cabe ao Centro de Referência de Assistência Social identificar as famílias de baixa renda, CadÚnico, BPC, dentre outras em situação de vulnerabilidade social, devido a pandemia do novo coronavírus.

Foram investidos R$ 231 mil na zona rural, ao todo, 66 produtores participaram da distribuição dos alimentos, com valorização de 10 a 15% do produto que seria vendido em uma feira. Cada agricultor recebeu a quantia de R$ 3 mil, e foram realizadas de 2020 a 2021 quatro entregas de kits com alimentos em Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

“Este projeto oportunizou a comercialização dos produtos agrícolas de Mâncio Lima, garantindo renda e sustento às famílias da agricultura familiar. Ao mesmo tempo que estamos garantindo a venda dos produtos, estamos garantindo comida na mesa de mais de 800 famílias garantindo segurança alimentar”, destacou Ezio Pereira Júnior, Secretário Municipal de Produção.

Para Rodrigues Alves, durante a execução do Projeto, foram entregues 339 kits alimentícios, em Cruzeiro do Sul, instituições de acolhimento públicas e privadas, tais como abrigos Organizações da Sociedade Civil que atuam no acolhimento de idosos, crianças e demais públicos também foram contempladas. Algumas famílias, seguindo os critérios de renda e condição social, receberam o auxílio duas vezes.