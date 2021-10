Em Xapuri, população reclama de condição de ruas em bairros

Em reconhecimento ao trabalho realizado pelo Sebrae no Acre, o Diretor Técnico da instituição, Lauro Santos, recebeu na noite da última segunda-feira, 18, no Teatro Amazonas em Manaus/AM a Comenda de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira, das mãos do Brigadeiro do Ar, Luiz Magarão, que é atribuído àqueles que contribuem a sociedade e em especial as diversas missões do 7º COMAR do âmbito da Amazônia Ocidental.

Este título é resultado de diversas ações do Sebrae no Acre com a Força Aérea Brasileira com o objetivo de fomentar o empreendedorismo no Estado. “Pra mim tem um significado muito grande e uma responsabilidade de dar continuidade ao legado da minha família, do meu pai…do meu avó, que fizeram parte da Força Aérea, contribuindo com o engrandecimento da pátria. Foi um momento emocionante que me fez lembrar a eles e que me deixou muito feliz com esse reconhecimento e que também aumenta a nossa motivação, o nosso estímulo de fazer uma parceria institucional entre o Sebrae e a Força Aérea Brasileira e articular outras parcerias com as demais entidades do sistema S promovendo o desenvolvimento da parte de assistência social através da atuação do Sebrae com a educação empreendedora, com a formação , com a criação e desenvolvimento de pequenos negócios”, disse o Diretor Técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

Dentre essas ações de articulação e parceria destaca-se o projeto de educação empreendedora que em conjunto com o 7º COMAR, premiaram, no dia 13 de julho, os vencedores do concurso cultural realizado a partir da exposição “1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre”.

A exposição ocorreu, de 15 a 27 de junho, em comemoração ao aniversário de 59 anos de elevação do Acre à categoria de Estado, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco (AC). O evento celebrou os feitos da Aeronáutica Brasileira no desenvolvimento e integração do estado acreano, e contou com a réplica do caça F-39 Gripen, o novo vetor da Força Aérea Brasileira (FAB).