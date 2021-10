Terça será de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora, informa Sipam

O deputado federal Leo de Brito (PT) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para criticar as falas do senador Márcio Bittar (sem partido) que afirmou pela manhã que a ação do homem no planeta terra não influencia a temperatura e que aquecimento global é um mito.

Mais cedo, Bittar contestou a teoria do aquecimento global e afirmou que: “o clima quem muda é Deus”. As declarações ocorreram em um contexto de críticas ao conceito de Florestania, à esquerda e aos últimos 20 anos da Frente Popular do Acre (FPA) no comando do governo do Acre.

Em um vídeo, Leo de Brito questiona até onde vai o negacionismo de Bittar e afirma que as falas do senador demonstram uma “canalhice pura”. Em seguida, o petista afirmou que o negacionismo de Bittar e de membros do governo Bolsonaro resultaram em diversas mortes em razão da covid-19.

“Vocês viram que o senador da República, Márcio Bittar, disse que as mudanças climáticas são coisas de Deus? Até onde o negacionismo dessa turma de aliados do Bolsonaro é capaz de ir para negar os prejuízos incalculáveis das políticas equivocadas que estão destruindo vidas, ameaçando nosso meio ambiente? Bote a mão na consciência, senador! Isso é canalhice pura!”, afirmou