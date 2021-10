Ator acreano é assassinado a facadas no Rio de Janeiro pelo ex-namorado

Nesta terça-feira, 19, o deputado estadual Neném Almeida (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para tecer elogios a gestão do prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Na sua opinião, Bocalom apesar de algumas dificuldades, vem realizando um trabalho superior aos dos últimos prefeitos de esquerda que passaram no comando de Rio Branco.

“Faz tempo que eu não vejo nossa capital tão limpa e tantas frente de trabalho de tapa buracos e ruas sendo asfaltadas. Acho a gestão dele muito boa”, declarou.

Almeida deu destaque para os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC. Segundo o parlamentar, os serviços vêm beneficiando os moradores da capital, como por exemplo, o bairro Cadeia Velha que estava há dois anos sem melhorias públicas. “Há poucos dias atrás fiz uma indicação na Assembleia atendendo à solicitação do presidente do Bairro Cadeia Velha, Tharcisio Gomes. O pedido era para a limpeza e manutenção daquela região da cidade, incluindo a Baixada da Cadeia Velha e a Baixada do Habitasa. E a solicitação foi prontamente atendida pelo secretário Joabe Lira”, comentou o deputado na tribuna da casa.

Almeida destacou ainda que o ânimo dos moradores da Cadeia Velha é outro após as obras. “Muitos achavam que essa gestão seria como as anteriores, deixaria a comunidade do bairro preterida à outras regiões da cidade que sempre receberam mais atenção e investimentos, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Hoje a comunidade se sente vista, se sente reconhecida. E percebam que se passaram apenas 10 meses”, pontuou Neném.

O Bairro Cadeia Velha é o segundo mais antigo da capital acreana. Por muitos anos compreendeu em sua extensão os mercados municipais Aziz Abucater e Elias Mansur, assim como o Terminal Central. No passado, o atual bairro Habitasa se tratava de um conjunto habitacional dentro do bairro Cadeia Velha. A importância do bairro é tanta que ainda hoje dá nome a uma regional da cidade de Rio Branco. Por fim, o deputado disse que o prefeito Tião Bocalom dá uma importante lição aos responsáveis pelo Poder Executivo quando se mantém aberto às solicitações feitas por aqueles que compõem o Poder Legislativo. “A gestão pública não pode ser feita dentro de uma sala e no ar-condicionado. É preciso pôr o pé no chão e ouvir a população, e isso o prefeito de nossa capital tem feito, e muito! Por isso o parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho”, finalizou o parlamentar.