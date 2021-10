Acre recebe mais 22 mil doses contra Covid-19 para completar esquema vacinal

Os cofres municipais do Acre receberão a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês, no valor bruto de R$ 6.124.791,40 a serem repartidos entre as 22 prefeituras.

O dinheiro entra na conta dos municípios nesta quarta-feira (20).

No país, as prefeituras recebem R$ 1.075.924.438,88. A transferência representa em torno de 20% do total e está 23,66% maior do que o repasse feito no mesmo período do ano passado, quando as prefeituras partilharam R$ 870 milhões.

levantamento dos Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informa: com a retenção constitucional de 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o valor fica em R$ 860.739.551,10.