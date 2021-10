Salada de alho com bugalho

NA POLÍTICA, quem fica pulando de galho em galho acaba por se espatifar no chão. Existem situações que não dão para contemporizar. Por exemplo, no Acre, o presidente do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, e os dois deputados estaduais tucanos; integram o grupo bolsonarista comandado pelo senador Márcio Bittar, que vai coordenar no estado a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, estes tucanos fizeram coro com o slogan: “O Acre é Dória”. Dória será candidato a presidente pelo PSDB. Afinal, quando os tucanos acreanos de alta plumagem falam a verdade: aqui, ou em São Paulo? São Bolsonaro ou Dória? Ou é um ou é outro. O mesmo acontece com o PDT. Seu principal dirigente no estado, o bem articulado deputado Luiz Tchê (PDT), foi citado esta semana como integrante do bloco bolsonarista do senador Márcio Bittar, que tem como candidata ao Senado a bolsonarista de carteirinha Márcia Bittar. Só que, o PDT tem como candidato a presidente o Ciro Gomes (PDT); um adversário ferrenho do Bolsonaro. Esta é uma equação ideológica que não bate. Os principais dirigentes nacionais da fusão PSL-DEM, ACM Neto e Luciano Bivar, já declararam que o partido que sair da fusão não apoiará a reeleição do Bolsonaro. A fusão no estado ou será comandada pelo senador Márcio Bittar ou pelo deputado federal Alan Rick. Vão apoiar o Bolsonaro ou o candidato a ser lançado por esta fusão? Diz a lei da Física que, dois corpos não cabem no mesmo espaço. Como vai terminar esta bagaça? É a pergunta que fica.

POUCOS SABEM

COSTUMO DIZER que, as paredes têm ouvidos. Dias antes da última reunião do Gladson Cameli com os dirigentes dos 10 partidos que apoiarão a sua reeleição, o mesmo fez um convite formal e oficial para a Márcia Bittar ser a vice da sua chapa. Márcia agradeceu gentilmente, e disse que o seu foco único para 2022 é disputar o Senado.

ESTAVA MORTA A COBRA

TIVESSE a Márcia Bittar aceitado o convite, a questão da escolha do candidato ao Senado do grupo do Gladson estaria hoje solucionada; e, esta cobra estaria morta.

ERA QUESTÃO DE TEMPO

QUEM ACOMPANHA este BLOG lembra que por diversas vezes comentei que, por ter menos prestígio no MDB que o vigia do prédio do diretório regional o senador Márcio Bittar deixaria o partido. E, acertei. Além deste fato, o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, nunca teve a mínima simpatia pelo Bittar, pelo contrário. Tanto é que impediu o MDB de entrar no grupo de partidos que estão sob a órbita do Márcio. É uma briga bem antiga. E, cujas feridas nunca foram saradas.

UNIÃO NATURAL

NUM EVENTUAL lógico segundo turno para o governo na eleição de 2022, será natural que o Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), Jenilson Leite (PSB) e Mara Rocha (se filiará ao PL) estejam juntos. Será uma frente anti-Gladson Cameli.

POSIÇÃO REGISTRADA

O EX-PREFEITO de Senador Guiomard, James Gomes, mandou postagem ao BLOG para dizer que, em que pesem as questões familiares; ele e sua irmã, prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes; apoiarão a senadora Mailza Gomes (PP) para mais um mandato. Também confirmou a sua candidatura a deputado estadual.

NÃO APOSTARIA NISSO

UM AMIGO do alto escalão do governo comentou ontem num papo em um supermercado da cidade, que estou errado quando coloco que a deputada federal Vanda Milani (PROS) não recuará. Falou que, na hora “h”, retira seu nome. Eu, escutei, mas não apostaria na desistência.

DAVID HALL, FIRME!

O CANDIDATO ao governo, David Hall (CIDADANIA), mandou postagem ao BLOG para desmentir estar o seu partido inserido no grupo partidário do senador Márcio Bittar, que apoia a reeleição do governador Gladson.

MAIOR RESPEITO

TENHO o maior respeito pelos candidatos ao governo de partidos pequenos; como o David Hall pelo CIDADANIA; e o Nilson Euclides, pelo PSOL; porque sei das dificuldades de ser ter candidaturas majoritárias em partidos de pouca estrutura partidária.

CORRENDO OS GROTÕES

O SENADOR Petecão (PSD) tem feito nesta sua campanha ao governo, o mesmo roteiro de campanhas anteriores, andando; conversando, e fazendo alianças, nos mais distantes grotões. Este sempre foi o forte do seu eleitorado. Sabe que o jogo não se decide nas elites.

SUA LÍNGUA É A SUA ADVERSÁRIA

NEM Lula e nem um outro candidato a presidente. O maior adversário do presidente Bolsonaro é a sua língua destemperada. Mesmo como 600 mil mortes por Covid, continua com o discurso que a ineficaz cloroquina cura. É incapaz de reconhecer e se penitenciar de um erro.

FOCO NO AGRONEGÓCIO

A CANDIDATA ao governo, deputada federal Mara Rocha, só deve entrar para valer na campanha no início de abril, data em que se filiará ao PL. Mara se mexe bem na área rural, principalmente, no setor de agronegócios, que como ela, seus integrantes são bolsonaristas. Dos candidatos ao governo, é sem dúvida a mais bolsonarista.

ELEIÇÕES DISTINTAS

ELEIÇÃO para deputado é diferente de eleição para governador e senador. Para deputado estadual o universo de votos para eleger é micro; já para governador e senador é macro. O que tem maior peso decisivo no campo majoritário é a empatia que o candidato conseguir com a população. Se cair na graça do povão, é vitória certa. Se não conseguir esta empatia, pode se pintar de ouro que será derrotado.

SONHO ANTIGO

O ASFALTAMENTO da estrada variante, ligação alternativa para Xapuri; sempre foi um sonho dos seus moradores. As promessas foram muitas. E ficou nisso. Só vai acontecer agora graças a uma emenda destinada pelo senador Márcio Bittar.

FRASE MARCANTE

“Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem”. Nelson Rodrigues, jornalista e dramaturgo.