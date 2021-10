Para auxiliar no combate à obesidade, MS destina R$ 210 mil para 6 municípios do Acre

Publicada na edição desta sexta-feira (15) do Diário Oficial da União, a portaria 2.670, do Ministério da Saúde, define e habilita municípios com adesão ao recebimento de incentivo financeiro federal de custeio destinado à implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito da Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja).

Seis municípios do Acre – Acrelandia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano e Porto Acre receberão do Ministério da Saúde um total de cerca de R$210 mil para o combate à obesidade infantil.

Em 17 de setembro de 2021 foi finalizado o período de adesão ao incentivo financeiro federal de custeio destinado à implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito do Proteja. Além disso, o Estado do Acre tem o enfrentamento à questão como política de saúde prioritária.