Uber lança serviço que cobrará mais caro para passageiro ser atendido com prioridade

Uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado (FIEAC) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Acre garantirá a capacitação de empresários dos setores industriais marceneiros e madeireiros que atuam na região do Vale do Juruá.

O treinamento, que acontecerá entre os dias 22 e 26 de novembro na Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como foco principal o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e o Documento de Origem Florestal (DOF).

Os detalhes da capacitação foram definidos em reunião na manhã desta sexta-feira, 15 de outubro, com a presença da coordenadora institucional da FIEAC no Vale do Juruá, Janaina Terças, o coordenador do Núcleo de Biodiversidade e Florestas da Superintendência do Ibama no Acre, Luciano Arruda, e o diretor regional do SENAI, César Dotto.

“Estamos contentes com essa parceria. O Ibama trará um profissional de Tecnologia da Informação (TI) de Brasília para ministrar essa capacitação, que será de grande valia para os nossos empresários e outros profissionais, tendo em vista que muitos enfrentam dificuldades para acessar esses sistemas”, destacou Janaina Terças.

Para Luciano Arruda, a capacitação será extremamente relevante para a promoção do desenvolvimento sustentável na região do Juruá. Ele reitera que vários empreendedores ainda não têm o domínio necessário de ferramentas como Sinaflor e DOF.

“Então, urge a necessidade, tanto do Ibama, como órgão federal e executor da política nacional do meio ambiente, como do Imac, de fazer a capacitação desses empresários para que possam receber madeira de origem legal, manejada, para produzir móveis de qualidade com madeira legal, sem ter contratempos com órgãos de controle”, ressaltou Arruda.

Assessoria FIEAC