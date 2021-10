MP investiga cobranças para emissão de certificado no Centro Universitário U:verse

Para ampliar a capacidade de tratamento, cobertura de água tratada para a população e colocar o sistema de abastecimento de água de Acrelândia em permanência de funcionamento 24 horas, o governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), entregou nesta quinta-feira, 14, obras de melhorias do sistema de água do município.

Foi ampliada a área de acumulação e modernizado o sistema de captação e adução de água bruta. As intervenções beneficiam diretamente mais de 8 mil pessoas, moradoras da área urbana da cidade. O investimento foi de mais de R$ 4 milhões, recursos de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

“A conclusão dessa obra é mais um grande passo. Imagina agora quantas famílias poderemos atender com abastecimento de água. Água é vida, vida é saúde”, enfatizou o governador Gladson Cameli

Ainda em sua fala, Cameli agradeceu o apoio do governo federal e da bancada acreana em Brasília. O gabinete do deputado Alan Rick teve papel importante na liberação dos recursos. “Sei de todas as dificuldades que a equipe teve para concluir essa obra juntamente com a Funasa, com apoio da Prefeitura Municipal de Acrelândia. O fato é que estamos unidos. Governo federal, através da Funasa, governo do Estado, prefeitura e bancada federal, por meio do deputado Alan, juntamente com os deputados estaduais e vereadores para que a gente possa melhorar a vida do nosso povo”, concluiu o governador.

A execução do projeto contemplou estrutura da base da ETA, aquisição e implantação da ETA de 15 l/s com urbanização do entorno, construção do escritório e casa de química. Com recursos próprios, o governo do Estado, por meio do Depasa, realizou pintura e manutenção predial do local.

A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, falou da satisfação em colaborar para a entrega de uma obra aguardada com ansiedade pela população: “É uma grande alegria estarmos aqui hoje junto com o governador Gladson Cameli e demais autoridades entregando uma obra que beneficia milhares de pessoas. Quero agradecer a todos que nos ajudaram a concluir a execução desse projeto. Nossa gratidão também a toda equipe do Depasa que todos os dias trabalha duro para nos ajudar a levar água tratada aos usuários do Depasa em todo o estado”.

Mais investimentos

Além do governador Gladson Cameli, participaram da cerimônia de entrega das melhorias da ETA de Acrelândia servidores, gestores do Estado e Município. Estiveram presentes ainda o prefeito de Acrelândia, Olavo Rezende, o deputado federal Alan Rick, dentre outras autoridades. O presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, Gildo da Patrol, o deputado estadual, Antônio Pedro e o superintendente da Funasa no estado, José Ronaldo Bayma, também prestigiaram o evento.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.