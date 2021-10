Hora de ver quem tem café no bule  

OS VOTOS DO JURUÁ são decisivos numa eleição para governador ou senador. A afirmação é certa ou errada? Errada! São importantes, mas não definem quais serão os futuros governadores e senadores.

A matemática é simples. A soma dos votos do Alto Acre, a saber Senador Guiomard, Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil anulam os números do Juruá. Não somos nem Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.

Decisivo para os candidatos ao Senado e ao Governo na eleição do próximo ano, continuará sendo Rio Branco, por ser o maior colégio eleitoral do estado. É o centro nervoso em qualquer eleição majoritária. É aqui que será travada a mãe de todas as batalhas na briga pelo Governo e da única vaga para o Senado. O resto é complemento.

CONVERSA FIADA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) reage com ironia aos boatos de que vai acabar abrindo mão da sua candidatura a governador: “Isso é conversa fiada. Como é que vou desistir se os sinais que vejo em todo estado é de que serei o futuro governador do Acre? Em nenhuma das minhas campanhas fui tão bem aceito como agora. Não sou de me enganar”. Fica feito o devido registro.

POR ENQUANTO, SÓ BOATOS

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) rebateu uma live do presidente do PSL, Pedro Valério, de que o senador Márcio Bittar vai assumir a fusão DEM-PSL, e ele continuará no comando das ações partidárias. “Não tem nada definido quanto ao comando. O Pedro Valério quer o Márcio. O time do Democratas quer o Alan. O que tenho dito é que tudo precisa passar pelo consenso local. Em não havendo a Executiva nacional conjunta arbitrará”, afirmou Alan ontem ao BLOG.

TRABALHO CONTINUANDO

ENQUANTO seu lobo não vem, nesta quinta-feira o deputado federal Alan Rick (DEL) fará a entrega de 7 ônibus adquiridos com suas emendas individuais para as Escolas Técnicas e Profissionais do IPTEC.

FORA DE COGITAÇÃO

QUEM APOSTAR que a Márcia Bittar (sem partido) está blefando, desistirá de ser candidata ao Senado, para disputar uma vaga de deputada federal, já perdeu. A sua candidatura ao Senado é um caminho sem volta.

IMPORTANTE, MAS ATRASADO

O BELO trabalho do secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, de montagem de um diagnóstico sobre a área agrícola do estado, era para ter sido feito pelo antecessor. Não vai ter tempo para elaborar e aprovar projetos para suprir as carências dos agricultores. 2022 é ano eleitoral. O diagnóstico é importante, mas atrasado.

FATO QUE CONSOLIDA

A REJEIÇÃO ontem pela executiva nacional do PL de uma fusão com o PP, consolida a candidatura da deputada federal Mara Rocha (se filiará ao PL) ao governo. Se houvesse a fusão, teria que brigar com o governador Gladson Cameli pela indicação. Agora, ela está livre.

É COM O ELEITOR

PODE ter candidato ao governo que venha andando no estado igual ao deputado Jenilson Leite (PSB), mais do que ele, não creio. Se vai render votos, isso é lá com o eleitor.

PARTE CEDO

O DEPUTADO JENILSON LEITE (PSB) encampou o velho ditado de que: “Quem tem a perna curta, parte cedo”.

O CENÁRIO É OUTRO

O deputado Luiz Tchê (PDT) foi um craque na montagem de chapa para deputado federal na última eleição, quando elegeu dois parlamentares. Com o fim das coligações proporcionais acabou a água do poço. Tem de formar chapa própria e forte, o que não é fácil, no atual contexto.

DIFICULDADE REDOBRADA

NA ÚLTIMA eleição, cada partido poderia lançar 16 candidatos a deputado federal. Com a nova regra eleitoral só poderá lançar 9. E, tem que ser 9 nomes que juntos somem torno de 53 mil votos, para eleger um.

JV DE QUARENTENA

O EX-SENADOR Jorge Viana deu uma recolhida na língua e não tem falado sobre as ações do PT para a eleição de 2022, sobre sua candidatura e nem qual será a composição da chapa para a ALEAC e Câmara Federal.

DEPOIS QUE VER

O EX-PREFEITO Angelim (PT) é citado sempre como um nome que disputará uma vaga de deputado federal. Tenho minhas dúvidas. O cenário é diferente de quando foi eleito Federal, naquela época o PT estava no poder.

ETERNO PROBLEMA

ENTRA governo e sai governo e não se consegue resolver os problemas no HUERB, que volta a apresentar o dilema eterno de falta de médicos, funcionando com apenas um anestesista. A população é que sofre com a situação.

DADO COMO CERTO

QUE a candidata ao Senado, deputada federal Vanda Milani (PROS), terá o apoio da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), é até lógico; por questões familiares. Não será difícil o prefeito de Assis Brasil, Jerry (PT), também embarcar na mesma canoa.

PULANDO FORA

O VICE-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, foi eleito pelo PSD do senador Sérgio Petecão, mas fala-se que, ele tende a disputar uma vaga de Federal pelo PP.

NÃO SEGUE A LOUCURA

A DECISÃO do governador Gladson em sancionar o projeto do deputado Chico Viga (PODEMOS), que obriga as escolas do estado a fornecer absorventes às alunas, mostra a sua visão coerente com a saúde pública. Não seguiu a loucura do Bolsonaro, que vetou medida idêntica.

NENHUMA LUZ

ATÉ agora não há nenhuma luz no fim do túnel que dê a garantia de que o PCdoB vai conseguir formar uma federação com outros partidos, para ter chance de eleger parlamentares. Como alternativa, só a chapa própria.

NÃO ME LEMBRO DE OUTRO

O Pastor da IBB, Agostinho Gonçalves, foi o único que me lembro de que, quando botou a mão num candidato, este foi vitorioso. Elegeu deputados estadual e federal, e colaborou para a eleição de prefeitos. Hoje, está fora da política. Foi o único Pastor que vi com prestígio eleitoral.

FRASE MARCANTE

“FAÇA sempre amigos, as inimizades fazem mal à alma”. Máxima árabe.