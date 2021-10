Gladson anunciará neste sábado o edital de licitação da Ponte da Sibéria, em Xapuri

O governador Gladson Cameli lançará em Xapuri, neste sábado (16), um pacote de obras de cerca de R$ 66 milhões, que inclui a pavimentação asfáltica da Estrada da Variante (AC-380) e a revitalização do Aeródromo da cidade, mas a chamada cereja do bolo vai ser o anúncio da abertura do processo licitatório para a construção da Ponte da Sibéria, antiga reivindicação do município.

Os recursos financeiros para a construção da ponte sobre o Rio Acre em Xapuri chegam a quase R$ 41 milhões. A obra é a principal promessa de campanha para o município feita pelo governador, que chegou a afirmar durante um discurso na cidade, na campanha da última eleição municipal, que mudaria de nome caso não a cumprisse.

Na agenda deste sábado, Cameli também dará, oficialmente, a ordem de serviço para o começo da obra de pavimentação da Estrada da Variante, outra reivindicação antiga da população local. Serão investidos R$ 25 milhões, em recursos oriundos de emenda parlamentar destinada pelo senador Márcio Bittar, no asfaltamento de 17,5 quilômetros da via.

“Com o lançamento da obra e a assinatura da ordem de serviço da Variante de Xapuri, o governo reforça comprometimento com o povo do Acre e o apoio aos municípios, entregando um novo acesso, objetivando a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural entre outras atividades na região contemplada, buscando assim inúmeros outros benefícios”, diz o briefing da agenda do governo.

Constam ainda no pacote de obras que será lançado no fim de semana a já realizada recuperação da Estrada da Borracha (AC-485) com serviços de tapa-buracos no trecho de 12 quilômetros que liga a cidade à BR-317 e a revitalização da pista de pouso do município, que receberá microrrevestimento e sinalização vertical, com custos previstos de quase R$ 1 milhão.