Mototaxistas fazem protesto contra o transporte clandestino

O governo do estado publicou na edição desta quinta-feira, 14, mudanças no Programa Estadual Auxílio do Bem, que paga R$ 150 reais para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.

A partir de agora poderão ser acrescidos os valores em R$ 50 reais nos casos de famílias com crianças de até 6 anos completos atendendo ao limite máximo de duas por família, vai ter aumento de R$ 50 reais também para famílias com gestantes, atendendo ao limite máximo de duas por residência, famílias com pessoas a partir de 60 anos será acrescido o valor de R$ 50,00 por pessoa idosa, atendendo ao limite máximo de duas por família. Quem também pode ser beneficiado com o acréscimo do valor são as famílias que tenham pessoas com deficiência – PCD, também atendendo ao limite máximo de duas por família.

A outra mudança é que será concedido o benefício no valor fixo de R$ 150,00

por mês, às famílias inscritas no Cadúnico e elegíveis ao auxílio emergencial e que cumulativamente atendam aos seguintes requisitos:

I – tenham criança de 0 a 6 anos de idade;

II – não estejam os seus componentes recebendo assistência previdenciárias, seguro desemprego ou assistências sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada;

III – estejam todos os membros do grupo familiar sem vínculo de emprego formal ativo;

IV – apresentem renda familiar mensal de até R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) per capita;

V – seja o responsável pela unidade familiar maior de dezoito anos, salvo no caso de mães adolescentes.

O governo diz ainda que os benefícios serão concedidos, mensalmente, dentro do exercício vigente, enquanto houver disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida pelo programa.