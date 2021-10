Jéssica Sales e presidente do TJAC discutem projetos sociais desenvolvidos pela Corte

A deputada Jéssica Sales (MDB) foi recebida recentemente pela desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Acre e também pelo ex-deputado federal Raimundo Angelim, atual diretor de Gestão Estratégica do TJ/AC. Entre trocas de conhecimentos e experiências o encontro foi enriquecedor uma vez que resultou em estudos de novos projetos sociais importantes desenvolvidos pelo Tribunal que beneficiam a coletividade e fortalecem com amparos estruturais os serviços do TJ/AC.

Desde o início do mandato parlamentar, Jéssica Sales tem destinado parte de suas emendas ao Judiciário Acreano para a execução de programas sociais já consolidados e também para a construção e reformas de unidades judiciarias no interior do estado.

A deputada Jéssica Sales agradeceu pela receptividade e parabenizou pelo trabalho que está sendo feito pela atual gestão “Sou fiel parceira do Tribunal de Justiça do Acre e meu apoio permanece firme e forte”, afirmou.

Recursos para o TJ/AC destinados pela deputada Jéssica Sales:

Ano 2016 – emenda no valor de R$ 150 mil – Ministério da Justiça – Democratização do acesso à Cidadania e á justiça no município de Cruzeiro do Sul – O projeto executado tem por objeto a implantação de um Núcleo da Justiça Restaurativa no Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul, que atuará nas escolas da rede Estadual de Educação.

Ano de 2020 – emenda individual no valor de R$ 500 mil – (processo em andamento) – Programa Calha Norte Construção do Centro Administrativo no Município de Brasiléia/Acre ( 1ª Etapa) para funcionar o Fórum em Brasiléia – O Centro Administrativo onde funcionará o Fórum de Brasiléia , fortalecerá a presença do poder público na Área de Fronteira, pois a construção do Centro Administrativo ampliará a prestação dos serviços judiciários e sociais na regional do Alto Acre com sede em Brasiléia, fronteira Brasil/Bolívia, melhorando a qualidade de vida da população e promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

Ano de 2021 – emenda no valor de R$ 250 mil (transferência especial) Implantação de Centro de Reabilitação para agressores, também conhecidos como grupos reflexivos que funcionam como espaços de educação e reabilitação com acompanhamento psicossocial. Sob orientação de uma equipe multidisciplinar os agressores terão a oportunidade de entender a gravidade dos atos que cometeram, serem conscientizados e , assim, diminuir a incidência dos crime praticados.

Ano de 2021 – emenda no valor de R$ 300 mil (emenda individual) – Ministério da Justiça. Implantação do Parque computacional (compra de computadores) nos municípios do interior do Estado do Acre, informatizar para qualificar e dar mais celeridade aos processos.