PM rebate promotor que pediu volta das blitzes: “realizamos 106 operações em 2 meses”

Tem início nesta quinta-feira, 14 de outubro, a partir das 8h, o Encontro dos Núcleos de Indústrias do Setor Moveleiro do Estado do Acre. A abertura do evento será na sede da FIEAC com uma amostra do mobiliário produzido por indústrias locais e a programação segue até esta sexta-feira, 15, com o objetivo de discutir e buscar melhorias para o segmento.

Realizado pelo projeto Protagonismo Empresarial do Sebrae, em parceria com FIEAC e Sindicato da Indústria de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis) e com apoio do governo do Estado, o evento tem a finalidade de criar e organizar núcleos empresariais nos diversos setores das indústrias nos municípios do estado. O evento terá representantes de polos moveleiros de Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Rio Branco.

“Este evento será um marco para o nosso setor. Acreditamos que conseguiremos avançar em muitas demandas importantes e iniciar o Planejamento Estratégico dos Moveleiros”, destaca Augusto Nepomucena, presidente do Sindmóveis.

Para o presidente da FIEAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, é a partir do diálogo, sobretudo de quem vive no dia a dia os percalços da atividade, que é possível melhorar o ambiente de negócios e as condições de trabalho do segmento. “Por isso é essencial esse programa de Protagonismo Empresarial, que tem mostrado um caminho que podemos seguir para os avanços que necessitamos”, ressalta.

Já o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, diz que o evento irá integrar os diversos núcleos industriais do ramo moveleiro, criando um ambiente de preparação para a elaboração de um planejamento estratégico voltado para o setor. “E essa será uma das principais entregas do programa Protagonismo Empresarial deste ano”, acrescenta.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu, diz que o setor moveleiro tem um grande potencial e, visando a melhoria para o ambiente de negócios, o governo vem investindo na regularização dos polos, agilizando processos para concessão e licenciamento ambiental, bem como provendo oportunidades com o programa de compras de mobiliário para a administração e educação. “E, neste evento, a SEICT e o IMAC estarão atendendo esses empresários com orientações e informações sobre estes tipos de processos”, assinala.