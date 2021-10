Homem desfere três facadas em “amigo” durante bebedeira em Rio Branco

Ao menos 13 comunidades do Acre receberão sinal de telefone e internet via fibra ótica até dezembro de 2022. Miritizal, Santa Rosa, Vila Assis Brasil, Custódio Freire, Santa Cecília, Campinas, Albert Sampaio, Jorge Kalume, São Pedro, Corcovado, Humaitá, Vila do V e Caquetá integram a relação de beneficiados.

A lista atualizada está aprovada desde o dia 30 de setembro pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As comunidades serão atendidas no âmbito do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado (PGMU V).

Os municípios e localidades constantes dessa relação serão atendidos por meio da obrigação de backhaul (infraestrutura de fibra óptica) do PGMU.

A decisão da Anatel exclui áreas que já estavam atendidas, mas que constavam da lista anterior.

As metas de backhaul do PGMU, agora, estão devidamente estabelecidas e delimitadas, com prazo inicial de implantação mais adequado. As concessionárias deverão construir aproximadamente 50.000 quilômetros de fibra óptica para conectar cerca de 2.500 municípios e localidades, que passarão a contar com redes de altíssima capacidade, capazes viabilizar conexões residenciais muito mais rápidas e a implantação de mais antenas 4G e 5G.

A relação com todas as comunidades atendidas no Brasil pode ser acessada aqui: https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4U2wN1UwjiiN_MnzifBcqjqAFnjhKW1UTBlTtA4lS3VGmV09j0sUwyIUirARtWB1nyi3ceI_z2wa4DRs3m1ZKK