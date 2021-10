Jenilson Leite comemora dia das crianças no bairro Cabreúva e participa de missa campal

No último sábado (09) aconteceu a final do Campeonato Bola Murcha Amigos do Neném, uma competição que foi iniciada pelo hoje deputado Neném Almeida junto com a associação de moradores do bairro Cadeia Velha e acabou se tornando uma tradição.

O evento teve a presença ilustre do próprio parlamentar, além da presença de autoridades como o senador Sérgio Petecão e o prefeito da capital Tião Bocalom, além de reunir aproximadamente 200 pessoas.

A final desta edição ficou entre as equipes Casa Nova e Atlético Central. Com o empate de 3 a 3 no tempo normal e prorrogação, a disputa foi para os pênaltis terminando com a vitória do time Atlético Central por 5 a 4.

“Parabenizo a equipe Atlético Central que desde o início do campeonato mostrou mais intensidade de jogo. Agradeço a presença de todos os atletas, as pessoas que prestigiaram o campeonato, ao nosso prefeito Bocalom, ao nosso senador Petecão e, especialmente do nosso amigo e deputado Neném Almeida pela parceria que tem com nossa comunidade”, comentou o presidente de bairro e organizador do evento, Tharcisio Gomes.

De acordo com Neném, a cada ano o Campeonato Bola Murcha cresce. O que começou apenas com moradores da Cadeia Velha, logo passou a envolver pessoas da região e hoje de toda cidade. “As experiências de competição e cooperação proporcionadas pelo esporte possuem um papel fundamental na formação do caráter. Aprender a lidar com vitórias e derrotas em grupo, conquistas e fracassos, contribui para o desenvolvimento de noções de perseverança, respeito às autoridades, integridade, honestidade, coragem e trabalho em equipe. Poder ajudar os jovens do bairro onde nasci e me criei a ter as mesmas experiências que me deram a oportunidade de ter no passado é algo extraordinário”, disse Almeida.