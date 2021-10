Em Brasiléia, homem é encontrado morto em hospedaria

Um homem identificado como Robson Ferreira da Silva, de 47 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira, 11, em uma hospedaria localizada no centro de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações do site o Alto Acre, Robson seria um representante comercial e praticamente morava na hospedaria. As autoridades policiais foram acionadas para o local e tudo leva a crer, que a causa da morte pode ter ocasionada por um infarto fulminante quando entrou no banheiro.

O corpo foi resgatado por agentes da Polícia Civil e Militar, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco, onde irão tentar localizar parentes que moram, segundo informações, em Salvador (BA), para que possam levar o corpo para ser sepultado próximo aos familiares.