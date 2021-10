Prefeitura de Rio Branco informa que vacinação da Covid-19 será suspensa no feriado

Em ato solene, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 11, no auditório da Direção-Geral de Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) encerrou o 1° Curso para Formação de Multiplicadores de Atendimento Pré-Hospitalar Policial (APHP).

Para a solenidade, que foi conduzida pelo titular da Sejusp, Paulo Cézar Rocha dos Santos, compuseram o dispositivo honra o coordenador do curso, o capitão médico da Força Aérea Brasileira (FAB) Felipe Domingos Bessa, representando a Polícia Militar do Acre (PMAC), a TC PM Elen Pontes, representando a Polícia Civil, o corregedor da instituição, delegado Fabrizzio Sobreira, o presidente do IAPEN/AC, Arlenilson Barbosa, representando o Corpo de Bombeiros Militar, Cel. Charles Santos, o presidente do ISE/AC, Cel. Mário Sérgio, e a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Ao destacar a importância do Curso APHP para as Forças de Segurança, no âmbito do território acreano, e parabenizar todos os instrutores e formandos, o secretário Paulo Cézar Rocha enfatizou a sensibilidade do governador do Estado, Gladson Cameli, “em ver a formação como avanço na segurança pública”, enumerando os altos investimentos da atual gestão estadual para esse fim.

O APHP

Objetivo do curso foi formar multiplicadores em atendimento pré-hospitalar em combate direto, envolvendo arma de fogo – Protocolo MARC -1, que está orientado para profissionais de segurança pública que atuam em área de conflito armado em que o atendimento e o resgate envolvem riscos maiores do que os atendimentos tradicionais.

O curso, que no âmbito local teve a coordenação do policial penal Kiuly Daniel e do TC PMAC Assis Martins dos Santos, contemplou os profissionais pertencentes aos quadros da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, TJAC, Gabinete Militar e do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, além de Policiais dos Estados do AM, RO, CE, RN, PB, DF e MS.