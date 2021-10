Marido sente ciúmes durante troca de casal em motel e espanca mulher

O projeto ‘Olhar Diferente’ que já atendeu mais de 10 mil pessoas em Rio Branco, alcançará nestes dias que antecedem o Dia das Crianças mais de 1,5 mil pequeninos em diversos pontos da capital, Bujari e Porto Acre.

A meta inicial definida pela comissão organizadora era de 500 crianças, no entanto, a campanha foi um sucesso nas redes sociais, e com ajuda de voluntários, a equipe utilizou a estratégia de realizar publicações simultaneamente pedindo doações para que pudessem realizar a semana do Dia das Crianças.

“Graças às repercussões, o Projeto ‘Olhar Diferente’ alcançará mais de 1.500 crianças de 14 comunidades devidamente cadastradas, entre elas 2 municípios que são Bujari e Porto Acre na Vila Caquetá”, afirmou Karoliny Oliveira, integrante do projeto.

Os voluntários levaram às comunidades lembranças, doces, guloseimas, bolo e em algumas comunidades foi possível distribuir brinquedos.

A programação teve início na sexta-feira, 8, quando o Deck Trattoria levou 20 crianças de uma comunidade carente para fazer a reinauguração da brinquedoteca, e se estende até dia 16, sábado, encerrando a semana da criança nos dois municípios.

“Na oportunidade, as crianças brincaram muito. Foi pura diversão, e uma ação que com certeza ficará marcada na vida dessas crianças. Aos voluntários que participaram da ação e para as crianças foi servido muita pizza e refrigerante”, afirmou Karoliny Oliveira.

No sábado, 9, em parceria com Café Zaire e a Panificadora Baronesa a ação beneficiou 200 crianças de duas comunidades, elas receberam kits de café da manhã.

“Com os alimentos arrecadados pelo Via Verde shopping no evento da galinha pintadinha, foi possível entregar às 200 crianças atendidas dia 09/10 um kit contendo alimentos”, salientou Karoliny Oliveira, fundadora do projeto social.

A ação social do Dia das Crianças seguirá ao longo da semana com um cronograma de festividades nas comunidades já cadastradas. A previsão é que no próximo sábado, dia 16, sejam realizadas as últimas entregas. Acompanhe as ações nas redes sociais do Projeto Olhar Diferente e abrace também essa causa.