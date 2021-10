Influenciadora do Acre sobe no palco com Wesley Safadão em Cancún

A influenciadora digital acreana Juliana Vellegas subiu no palco a pedido do cantor Wesley Safadão nesse domingo, 10, durante o evento realizado pelo artista Weekend WS Cancún, ocorrido no México com diversas atrações em um resort.

No palco, o cantor relatou que recebeu muito pedidos de fãs para que ele chamasse a influenciadora acreana, que estava comemorando aniversário no mesmo dia. Vellegas contou que fez uma mobilização na internet com apoio de outros digitais influencers do estado para que seguidores comentassem na rede social do cantor sobre a acreana.

“Muita gente fez com que eu estivesse aqui”, disse ao microfone do artista. O evento ainda contou a participação de celebridades da internet conhecidas nacionalmente. Juliana possui 188 mil seguidores no Instagram.