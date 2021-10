Centro de Rio Branco registra baixa movimentação de clientes em véspera do Dia das Crianças

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Diferente do que ocorria em anos anteriores, essa véspera de Dia das Crianças, um dos feriados com maior circulação de compras no estado, registrou uma queda significativa de movimentação nos principais pontos de comércio nesta segunda-feira (11).

Ruas vazias, comércios sem clientes e lojistas insatisfeitos com o volume de vendas. O ac24horas conversou com lojistas do Aquiri Shopping, o Shopping Popular, e do Calçadão da Benjamin Constant, o Calçadão, que confirmaram queda notória na procura de produtos referentes às crianças. Uma comerciante afirma que até no ano passado, quando o estado passava por um dos piores momentos da pandemia da Covid-19, a situação foi um pouco melhor do que está sendo agora.

A crise sanitária provocada na economia em decorrência do novo coronavírus está sendo sentida nos principais comércios da Capital acreana. Apesar disso, a Federação do Comércio do Acre previu otimismo nesta época do ano, afirmando que 86% da população da capital teria intenção de comprar algo para a data.

O estudo mostrou que 59% da população de Rio Branco acreditou que teria gastos maiores para a data se comparado com o ano passado. Outros 13% dizem que não recordam de valores e outros 20% dizem que devem gastar valores iguais.

A pesquisa mostrou ainda que todos os consumidores deveria procurar lojas físicas, excluindo as compras on-line este ano. Destes, 70% vão ao comércio do Centro da cidade.