Assaltante é preso após roubar mochila de estudante na Capital

Uma ação rápida da guarnição do GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão do assaltante Henrique Rener Silva de Souza, de 19 anos, conhecido como “ligeirinho”, na noite desta segunda-feira, 11. A prisão aconteceu no bairro Novo Horizonte em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Henrique e um comparsa não identificado estavam com uma arma de fogo se aproximaram a pé da vítima, um estudante, nas proximidades da Escola Heloísa Mourão Marques, no bairro Palheiral. Eles o abordaram e roubaram uma mochila com pertences pessoais e material escolar. Após a ação, os criminosos fugiram do local correndo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos e durante patrulhamento na região a guarnição do GIRO conseguiu encontrar Henrique. Foi feita a abordagem e em posse do assaltante foi apreendido uma arma de fogo caseira, calibre 22, usada no crime e a mochila da vítima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O comparsa de Henrique conseguiu fugir.