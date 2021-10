Idoso não resiste e morre em hospital após acidente no Juruá

O condutor de um carro bateu em um poste, desceu em um barranco e se evadiu do local antes da chegada da Polícia Militar e do Samu. O acidente aconteceu neste sábado, 9, na estrada Variante, em Cruzeiro do Sul. Duas pessoas que ficaram no local foram atendidas com ferimentos pelo corpo.

Segundo testemunhas que estavam no local no momento do acidente, três pessoas estavam no veículo, um Gol, que vinha do Ramal da Praia Grande. Em uma curva após a Gazin, o condutor perdeu o controle do automóvel, saiu da pista, bateu lateralmente em um poste e avançou em um barranco.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, a guarnição do Policiamento de Trânsito foi acionada e ao chegar no local, duas vítimas estavam sendo retiradas do veículo pela equipe do SAMU e foram levadas para o Pronto-Socorro. ” Quando a guarnição procurou pelo condutor para prestar esclarecimentos sobre o acidente foi informada por populares que o mesmo havia se evadido do local em um outro veículo”, informou a Pm.

Uma das vítimas, um homem, quebrou o dedo indicador da mão direita e teve um corte na testa e a outra estava com dores abdominais. Há informações de que dois ocupantes do carro são pai e filho.