Acre não reduziu despesas líquidas com Educação nos últimos dois anos

Um levantamento divulgado pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade, mostrou que o Acre figura entre as nove unidades da federação que não reduziram despesas líquidas com Educação em comparação com os primeiros semestres de 2019 e 2021, ano que está sendo marcado pelo retorno das aulas presenciais após quase dois anos de paralisação das aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o boletim técnico, além do Acre, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Roraima, Espírito Santo e Distrito Federal também apresentaram a mesma tendência de gastos com educação pública.

Porém, em dezoito estados brasileiros, as despesas foram menores nos períodos confrontados. Segundo o governo, o Estado tem feito um grande esforço para garantir o retorno das aulas com toda segurança necessária para estudantes, professores e demais servidores. No último dia 4 de outubro, o ano letivo presencial foi retomado em 495 escolas da rede pública estadual. Até novembro, 100% das unidades de ensino retomarão suas atividades.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou que os dados positivos refletem a seriedade de como sua administração lida com a Educação. “Quero ser lembrado como o governador que cuidou das nossas crianças. Desde o início do nosso governo, tenho feito o possível para não decepcioná-las. Infelizmente, não contávamos com uma pandemia, que acabou atrapalhando nosso planejamento. Mesmo assim, essa pesquisa mostra que, com todas as dificuldades enfrentadas, o Acre não deixou de priorizar o ensino público”, comentou.