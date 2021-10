O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu depor presencialmente na Polícia Federal no inquérito gerado pelas denúncias do seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre ingerência política na Polícia Federal. É uma mudança radical que começou depois do Sete de Setembro.

Da conversa com Michel Temer e Alexandre Morais saiu a “Carta a Nação”. Um pedido de desculpas pelo duro discurso no calor do debate. No dia em que todos pensavam que o Brasil iria virar uma ditadura, que o STF seria invadido e o Congresso fechado nascia o “Jairzinho paz e amor”. Objetivo: suavizar a imagem, o que Lula já fez também.

A decisão deixou os adversários tontos. Quebrou o discurso de golpista. O novo Jair defende o STF, a Constituição e diz que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. Sua ala mais radical não gostou. Outros acham que ele é a encarnação do Sun-Tzu. O certo é que melhorou nas pesquisas.

O Lula só chegou à presidência depois de se transformar no “Lulinha paz e amor”. Mudou a imagem de troglodita marxista do herói Fidel Castro; fez acordo com o mercado, bancos, liberais capitalistas e a escória toda da política alojada no MDB e PP; escolheu um empresário mineiro conservador cristão-católico como seu vice, o José de Alencar. De empregado, Lula virou patrão. O discurso socialista do passado, o nome já diz, passado.

Até o coroné cearense Ciro Gomes está se transformando no “Ciro paz e amor”. O que o poder não faz! Teremos a eleição do amor. É amor demais. O eleitor besta, baba e acredita. Só Jesus na causa!

. Todos os dias em algum lugar do Brasil tem uma operação ou mais simultaneamente para combater a corrupção.

. Seja contra o narcotráfico, o roubo de cargas, o desvio de recursos públicos por parte de prefeitos, governadores e agentes públicos.

. São as mazelas humanas.

. Até tu, Paulo Guedes!

. Até tu, Roberto Campos!

. Segundo Hobbes, o homem nasce mau e precisa de um Estado forte (Leviatã) para conter sua sanha, rancor, fúria, ira, desejo de vingança.

. Hobbes bate com o que diz a Bíblia:

. “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações”. (Jeremias, o profeta chorão)

. Sabendo disso, tinha que ser chorão mesmo!

. O deputado Jenilson Leite tá correndo que nem o Forrest Gump, quer viabilizar sua candidatura ao governo.

. Um bom sujeito, do bem!

. Consta que a “Brasileila” está decidindo se vai para federal ou estadual.

. Ouvi um bizum que é estadual mesmo.

. Google, quem será o próximo presidente do Brasil?

. O quêêêê??????

. Não, esse não, pelo amor de Deus! Faz isso não, Google!

. Ugh! Ugh! Ugh!

. Acho que vou ao banheiro…!

. Bom dia!