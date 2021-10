Vereador de Cruzeiro do Sul recebe mais de R$ 4 mil em diárias para evento no Ceará

A prefeitura de Rodrigues Alves iniciou a programação do Outubro Rosa nessa segunda-feira, 4, com um aulão de educação física no Ginásio Municipal Rodrigo Passarinho. Ao entregar as camisetas padronizadas para os 100 participantes do aulão, o prefeito Jailson Amorim, que é formado em Educação Física, destacou a importância da atividade física na prevenção de doenças.

“Por meio do programa Educação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura dá suporte para essa atividade diária aqui no Ginásio com educadores físicos, médico e nutricionista. É muito importante essa atividade na promoção da saúde das mulheres e homens do nosso município”, citou o gestor.

O Outubro Rosa é uma campanha que visa alertar e conscientizar as mulheres e a sociedade em geral, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo do útero.

A programação do Outubro Rosa inclui palestras e realização de exame preventivos nas unidades de saúde com encerramento nos dias 28 e 29.