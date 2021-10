Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na Zezinho Materiais Elétricos

As startups ReviewMais, Positive e Royal Advice estão entre as cinco da Região Norte, que foram selecionadas para participar da final do desafio Sebrae Like a Boss. No total, 24 empresas participam da competição entre as startups em fase de tração/escala. O evento será realizado junto ao Startup Summit 2021, que acontece nos dias 14 e 15 de outubro.

“São empresas que nasceram dentro do Sebrae no Acre, que hoje estão em processo de operação, e contribuem para a evolução e desenvolvimento do nosso Ecossistema de Inovação. Provavelmente outros players do mercado vão querer saber o que o Acre tem de interessante para gerar tão bons produtos e serviços”, disse o gestor do projeto do Ecossistema de Inovação do Sebrae no Acre, Jorge Freitas.

O Startup Summit, que é o maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina, é uma realização do Sebrae nacional em parceria com a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE). Acontecerá na modalidade híbrida, sendo presencialmente na cidade de Florianópolis (SC), e com transmissão ao vivo no site oficial.

Durante o evento, as empresas terão a oportunidade de apresentar seus modelos de negócios para uma banca de jurados, além de ter acesso a área de conteúdo e uma feira de negócios. “É uma ótima oportunidade para que possam se capacitar e captar novos clientes em uma praça totalmente diferente Será em que os holofotes dos investidores e empresas estarão voltados para estas empresas, o que vai possibilitar exposição de marca, produto, serviço e solução”, destacou o gestor.

A programação reúne, em dois palcos, mais de 60 palestrantes e mais de oito trilhas de conteúdo. “É um evento de empreendedorismo e de formação, esse ano vamos trabalhar com internacionalização, captação de investimentos e preparação das empresas para o marketing nacional e internacional”, disse Freitas.

Para participar desta edição do Startup Summit, basta se inscrever no site https://www.startupsummit.com.br. Estão disponíveis somente vagas para a participação online, que é gratuita.