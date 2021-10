Paulo Cézar diz que não existem denúncias de facções cobrando para proteger empresários

No ano inaugural do Novo Ensino Médio da Escola SESI, os alunos já começam motivados a fazer a diferença. Na noite da última segunda-feira, 4 de outubro, o auditório da FIEAC foi palco do 1º Sarau Literário, com apresentações culturais de releituras de obras clássicas para a contemporaneidade, “com os pés no século 18 e olhar para o futuro”, como resumiu a professora de Língua Portuguesa, Patrícia Cavalcante.

De acordo com a diretora da escola, Maria Regiana Araújo, o momento era de gratidão pela dedicação de todos os professores e alunos. “Agradeço a determinação e coragem de todos nesse processo de formar alunos para a vida. Essa socialização e interação são necessárias, fazem bem para eles em todos os aspectos. O ganho é imensurável”, definiu a educadora. “Várias cadeiras estão com aviso de reserva para as estrelas da noite, que são os próprios alunos”, enfatizou.

O aluno do 1º ano B, Ian Mateus, 15, explica que o tema do Sarau Literário era o Arcadismo, principal movimento literário do século 18, cujo contexto é marcado pelo Iluminismo e pelo advento da era da industrialização e o consequente êxodo rural. “Gosto muito de estudar na Escola SESI, lá me sinto bem e aprendo algo novo todo dia. O Sarau serviu, também, para que eu perdesse um pouco da timidez”, revela.

Para o superintendente do SESI, João César Dotto, era um compromisso da instituição oferecer o Novo Ensino Médio, que tem parceria com a educação profissional do SENAI. “Estes alunos já fazem parte da história do ensino médio do SESI. E, quando vi a programação do Sarau, fiquei encantado, principalmente nessa área de linguagem e em ver que eles mesmos são os protagonistas. Tenho certeza de que o Novo Ensino Médio do SESI já é um grande sucesso”, comemorou.