Mais de 96 milhões estão totalmente imunizados contra a Covid

A prefeitura de Brasiléia realizou na terça-feira (5), a solenidade de abertura do retorno às aulas presenciais no município.

A atividade foi realizada na Escola Menino Jesus e contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, secretária de Educação Francisca Oliveira, Sônia Petersen representando o conselho municipal de educação, secretário de saúde Joãozinho Melo, secretária de administração Vilma Galli, secretário de obras Francisco Lima, gestores e equipes das escolas municipais, alunos e sociedade civil.

As aulas nas escolas do município serão de segunda a quinta-feira, sendo que do ensino infantil serão contempladas crianças da alfabetização, e no ensino fundamental os alunos do segundo e quinto ano. O método escolhido pela equipe da Secretaria de Educação é dividir os alunos em dois grupos, em salas separadas, com professor auxiliar e professor titular.

Para entrar na escola será obrigatório o uso de máscaras e de acordo com a secretária de educação, Francisca Oliveira, o município irá disponibilizar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as crianças que não possuem.

“O município adquiriu máscaras, álcool em gel e material de limpeza adequado para atender as necessidades das escolas e garantir proteção às crianças nesse retorno à sala de aula”, afirmou, Francisca Oliveira.

A prefeita Fernanda Hassem falou da importância do retorno à rotina escolar. “Estou com o coração renovado de esperança de que muito em breve o nosso ensino será normalizado. A equipe liderada pela secretária Francisca Oliveira não tem medido esforços, inclusive foi montado um comitê de crise com participação de gestores, coordenadores municipais, equipe da Seme e sociedade civil, no intuito de garantir às nossas crianças tranquilidade no retorno à sala de aula. A educação municipal tem avançado muito, com esforço e participação coletiva”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.