Nota de Apoio do Movimento Liberal e Conservador do Estado do Acre à Santa Casa

NOTA DE APOIO

O Movimento Liberal e Conservador do Estado do Acre, plenamente consciente do relevante papel que as “Santas Casas” exerceram e exercem, desde sua primeira fundação há mais de 500 anos, dando origem a uma forma efetivamente altruísta de atendimento às classes mais pobres e, considerando a notória escassez de recursos com que vem lidando nas últimas décadas, declara-se favorável a que todo e qualquer apoio financeiro lhe é cabível e justificado.

O histórico das Santas Casas, e seus relevantes papéis, percebe-se no próprio nome (misericórdia). O vocábulo misericórdia tem sua origem no latim e significa em sentido estrito “doar seu coração a outrem” (“misere” e cordi”). As Santas Casas de Misericórdia trabalham com o objetivo de atender este princípio, recebendo os mais necessitados.

No Brasil, as primeiras Santas Casas surgiram logo após o seu descobrimento, precedendo a própria organização jurídica do Estado Brasileiro, criado através da Constituição Imperial de 25 de março de 1824. Não é trivial, pois, que por omissão do Estado, definhem ao ponto de extinção por falta de aporte financeiro.

Considere-se, por exemplo que, atualmente, as Santas Casas são responsáveis pelo maior número de residências médicas, contribuindo com a formação de milhares de profissionais, os quais, vivenciando a rotina do tratamento de pessoas carentes absorvem e potencializam sua visão de mundo generosa e dedicada.

É, portanto, assombroso o verdadeiro festival de hipocrisia de políticos que perderam discurso e viabilidade eleitoral, colocando-se contra uma emenda em favor da Santa Casa de Rio Branco, emenda esta escorada em amplo estudo de viabilidade por equipe médica da maior respeitabilidade da comunidade acreana. Não é razoável o nível de especulação empregado, desconectado da realidade fática e dos resultados previstos a partir do referido aporte.

Pelo presente instrumento, nós, liberais conservadores do Estado do Acre, de forma pública, manifestamos o nosso irrestrito apoio à iniciativa que deverá restabelecer as condições de atuação da instituição, o que resultará em imensuráveis benefícios à sociedade de modo geral. Esperemos que em todo o Brasil as Santas Casas de Misericórdia tenham o mesmo nível de atenção e compromisso público de políticos como o Senador Marcio Bittar.

Rio Branco, 04 de outubro de 2021

MOVIMENTO LIBERAL DO ACRE