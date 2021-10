Desportistas de Senador Guiomard se revoltam com demora em reinauguração de ginásio

Os desportistas de Senador Guiomard, principalmente, a comunidade mais jovem, não se conforma com tanta demora para a reinauguração do único ginásio esportivo do município.

O ginásio poliesportivo José Edson Honorato está há mais de três anos fechado por falta de condições de uso. A atual gestão finalmente decidiu reformar a praça esportiva, o que foi motivo de comemoração por parte dos praticantes de esportes.

Com a reforma concluída, a reinauguração foi marcada para o último dia 10 de setembro. Até vinheta para carro de som foi confeccionada para comunicar à população. A festa seria completa, já que a Liga de Futsal de Senador Guiomard marcou para a mesma data a realização de uma copa da modalidade. Seriam 16 equipes no masculino com suas respectivas musas, 10 equipes femininas e 24 equipes divididas para as categorias Sub 11, Sub 14 e Sub 17. A expectativa é que as competições teriam aproximadamente 700 atletas. De acordo com o Alexandre Martins, presidente da Liga de Futsal, cada equipe gastou pelo menos R$ 1.700 na confecção de uniformes.

“A gente não pode ficar assim. Organizar toda uma competição e em cima da hora desmarcarem. Temos até vídeo do pessoal lavando o ginásio para a reinauguração. Aqui já é carente de esportes e com isso só faz mais com que a nossa juventude procure as coisas erradas”, diz.

Uma manifestação pela reabertura do espaço está marcada para acontecer na noite desta terça-feira, 5.

O ac24horas procurou a responsável pelo núcleo da secretaria de educação, cultura e esportes (SEE) em Senador Guiomard. Elisângela Martins explicou que depois da reforma feita se descobriu problemas de goteira na cobertura. “Considerando que o ginásio apresentou problemas em sua cobertura, o Governo do Estado determinou a substituição de todo o telhado, para resolver de vez o problema das goteiras. Após a conclusão do serviço é que a obra será entregue à comunidade”.

A coordenadora admitiu que não há uma previsão para o término do serviço.