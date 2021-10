Mercado Acreano ganha estrutura completa para negócios e serviços na Getúlio Vargas

A paisagem urbana de Rio Branco ganhou uma estrutura moderna e arrojada : o edifício Valdeci Cândido de Lima. O prédio comercial , localizado na Av. Getulio Vargas, número 2147, próximo a ladeira do clube Juventus, não chega a ser uma novidade na área : entre a compra do terreno, construção do edifício e a liberação da documentação necessária para que a obra pudesse finalmente ser inaugurada, passaram-se 35 anos! Isso porque, somada à burocracia brasileira as desavenças e disputas políticas embargaram por longos anos o processo, como conta o proprietário, Mauro Bittar, que por força do sobrenome bastante conhecido da política acreana , viu seu investimento ser adiado pelas últimas três décadas.

A arquiteta Valdeci Cândido de Lima Ribeiro, responsável pela total revitalização do prédio garantiu a obra dentro de todas as normas e especificações técnicas da legislação vigente , como vagas para cadeirantes e idosos, elevador com adequações e banheiros adaptados , além de comodidades que fazem do edifício uma das melhores opções da área, como as quarenta vagas de estacionamento exclusivas para usuários do prédio, para garantir conforto e mais qualidade no atendimento ao público em geral, no caso de autarquias ou secretarias, seja para clientes de empresas e escritórios privados.

O ponto alto da inauguração, que contou com a presença de amigos e familiares do empresário, foi sem dúvida , a homenagem prestada à arquiteta responsável, amiga de longa data e uma das profissionais pioneiras no mercado acreano. “ a Valdeci é uma das melhores pessoas que eu conheço e além disso, umas das profissionais mais capacitadas na ativa do nosso mercado. Nada mais justo que prestar essa homanagem a ela hoje, aqui, na presença do esposo dela, dos amigos que vieram prestigiar e no futuro, das pessoas que vão dar vida ao dia a dia do edifício Valdeci Cândido de Lima “ finalizou Mauro Bittar.

Serviço :

Edifício Valdeci Cândido de Lima

Av. Getulio Vargas 2147

Contato comercial : 68 99239 8803 ( Marcos )

18 salas comerciais

Elevador social

40 vagas de estacionamento

Salão Térreo com espaço para recepção.