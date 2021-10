Mailza envia emenda de R$ 500 mil para reforma do Teatro Potyguara

Com a presença de moradores, estudantes e autoridades, o governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou à escola Raimundo Gomes, localizada no município de Sena Madureira, onde realizou na manhã desta sexta-feira, 01, a assinatura de Ordem de Serviço para Manutenção de 15 (quinze) escolas rurais.

Segundo o governo, o objetivo é melhorar a estrutura da escola, oferecendo mais conforto e qualidade no acolhimento aos alunos. Além disso, será feita a revitalização de um ginásio esportivo, como forma de incentivar os jovens e a comunidade em geral para a prática de esporte.

O valor total o investimento da ampliação e reforma nas unidades educacionais será de R$ 1.639.649,57.

Cameli iniciou sua fala pedindo que a classe política deixe a politicagem para o ano que vem. “O estado não é meu, não é seu, é nosso”. Cameli concordou com a opinião do prefeito Mazinho Serafim, de que para ele, de fato, o estado precisa estar unido. “Vamos deixar as tretas pra trás e trabalhar pelo povo, a população precisa disso, as eleições deixamos para o ano que vem”.

O prefeito da cidade, Mazinho Serafim, fez questão de afastar qualquer tipo de politicagem na solenidade. Serafim disse que também fez parte para a construção da estrada Mário Lobão. “Essa parceria entre prefeitura e governo é muito importante. Eu tenho certeza que o trabalho que o senhor tiver fazendo, as pessoas vão votar no senhor. Embora, tanto o esforço do município e do Estado, todos dois ficamos devendo para a população rural”, destacou.

O gestor da região reconheceu que a briga política da prefeitura com o governo prejudicou a população da zona rural. “Isso nós deixamos a desejar, pois há um desencontro do maquinário. Temos mais de 3 mil km de ramais. O trabalho de abertura de ramais é muito complexo”, comentou.

Serafim destacou uma emenda da deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) no valor R$ 400 mil reais para construir uma escadaria de alvenaria com corrimão no Rio Yaco”.

Obras nas escolas

As 15 escolas beneficiadas serão: Escola Água Viva (Ampliação e Reforma da Escola Água Viva), Escola Anjo da Guarda, Escola Aluízio Sales, Escola Charles Santos, Escola Fábio Bezerra, Escola Irmão Evangelista Simonato, Escola Itamaraty, Escola Madalena Nunes de Andrade, Escola Messias Rodrigues de Souza, Escola José Nogueira Sobrinho, Escola Santa Ana, Escola Piedade, Escola Santo Elias, Escola São Francisco I e Escola Tabatinga.

Na ocasião, o governo também realizou a entrega de 822 Kits Aluno para as Escolas Estaduais do 1º ao 5º ano. Cada kit contém: 2 apontadores, 2 borrachas, 1 régua, 1 caixa de lápis de cor, 2 lápis preto, 1 pincel hidrocor, 1 cola branca, 40 gramas e 2 cadernos brochura 96 folhas.

A atual gestão efetuou a entrega de 843 Cadeiras Universitárias entrega de Material Didático. O investimento chegou a mais de R$ 240 mil reais.

Infraestrutura

Ainda durante o evento, o governo do Estado aproveitou a solenidade para realizar a inauguração do Ramal Mário Lobão, na Regional do Purus – Sena Madureira, com investimento no valor de R$ 1.315.794,18 (Um milhão trezentos e quinze mil setecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Outra notícia foi o lançamento do Processo Licitatório para Construção da Ponte sobre o rio Iaco e das rampas. A Construção da Ponte sobre o rio Iaco com rampas de acesso, visando a melhoria no serviço prestado, trafegabilidade, logística, mobilidade, desenvolvimento e bem-estar na região de abrangência. Deverão ser investidos R$ 37.315.974,18 (Trinta e sete milhões trezentos e quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos). A ponte dará acesso ao segundo distrito do município, na extensão do ramal Mário Lobão, ligando diretamente ao acesso na BR-364.

Sobre a obra, o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, deu uma boa notícia à população da região, segundo ele, em breve estará sendo construída a Ponte do Rio Yaco. “Já estamos com a obra licitada e em breve vamos iniciar a construção desta obra. Além disso, será entregue mais de 600 km de ramais, 4 km de pavimentação urbana e o anúncio da construção da ponte”, argumentou.