Comediantes processados por homofobia se mostram arrependidos

O Cipódcast, programa do canal do Youtube Na Ponta do Cipó, transmitido pelo ac24horas, recebeu na noite desta sexta-feira, 1, os comediantes Geovany Calegário e Pedro Roi, que faziam parte do Submundo Podcast, e foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por praticarem e incitarem o preconceito em virtude de orientação sexual.

Durante o bate papo de mais de uma hora, os comediantes admitiram que a reação de quem se sentiu ofendido é aceitável. “Não tinha como esperar alguma reação diferente de quem sempre apanhou”. Pedro afirma que apesar do erro, é preciso analisar todo o contexto. “Algumas pessoas realmente passam dos limites quando vão se defender. Às vezes, as pessoas erram não por serem homofóbicas, mas por conta de uma piada infeliz ou falta de conhecimento”.

Os comediantes deixaram claro que cometeram um erro, mas reclamam do cancelamento sofrido na internet. Após a polêmica, Geovany e Pedro contam que receberam o apoio do advogado, empresário e ativista LGBT Gabriel Santos. “Ele ligou pra gente e disse que não concordava com o que tínhamos feito, mas não concordava com o cancelamento. Perguntou se a gente tinha se posicionado, nós informamos que não e a nota que divulgamos, foi o Gabriel que fez pra gente”, explica Geovany.

Ainda sobre o cancelamento, Pedro Roi afirma que foram julgados por pessoas hipócritas durante a polêmica: “Aquelas pessoas faziam coisas três vezes pior”. Ao falar sobre o que mais o afetou, Geovany diz que chegou a pensar que o sonho de ser comediante teria acabado. “O que mais me causou dor foi por passar pela minha cabeça por um instante que meu sonho tinha acabado”, diz .

Os comediantes afirmam que se arrependeram do trote que gerou toda a confusão. “Nós não achamos legal o trote. Não tinha como a gente não se arrepender. Não é algo que a gente “caga”, mas como comediantes levamos no bom humor”, afirma Pedro.