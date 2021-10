A política não é feita só de presente

TENHO BUSCADO resgatar o nome de pessoas que tiveram a sua importância na política regional. Uma das mais destacadas no Juruá foi a do ex-deputado federal João Tota, que foi prefeito de Cruzeiro do Sul por 10 anos, nos governos de Ernesto Geisel e João Figueiredo.

Tota fez uma gestão que sacudiu a cidade em obras, transformou a cara do município. Foi muito ativo na política. O seu trabalho lhe rendeu mandatos de deputado federal e da esposa Maria das Vitórias a deputada estadual.

Tota era uma figura agradável, mas duro com os adversários do MDB, que também não lhe poupavam. Tota ficará na história de Cruzeiro do Sul como um de seus políticos mais excepcionais e um dos seus melhores prefeitos. E, como uma grande figura humana.

COM PESADÊLO, ANÍBAL?

O EX- SENADOR Aníbal Diniz, ao lançar o ex-governador Binho ao governo, ainda pensa que o PT é aquela virgem que chegou ao puteiro, e por isso cobiçada por todos. E, não é mais, depois de 20 anos no poder virou uma marafona. O Binho foi eleito no auge do PT, na onda vermelha que também levou o Geraldinho Mesquita ao Senado, quando a sigla elegia até um poste no estado.

OUTROS DUZENTOS

QUE O BINHO foi um bom governador, é verdade, não está na discussão. O Binho nunca gostou de política e dos políticos, foi candidato para atender ao PT. Hoje, fora do poder, a sua candidatura não teria mais o encanto que teve quando o PT mandava e desmandava no estado.

SEGURA, PEÃO!

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) espera reunir hoje na “Fazenda Boi Cagão”, em torno de duas mil pessoas numa grande vaquejada que vai virar pela noite. Já levou a rede.

FOGO AMIGO

A SENADORA Mailza Gomes (PP) está tendo defecções no seu ninho. Lívio Veras, um dos principais dirigentes do PP, virou uma espécie de coordenador da candidatura de Márcia Bittar (sem partido) ao Senado. Virou fogo amigo.

NA ESTRADA

A FAMÍLIA Ribeiro reuniu-se ontem num almoço com alguns convidados ilustres, para o anúncio oficial da candidatura do advogado Eduardo Ribeiro a deputado estadual pelo PSD. Eduardo é filho do ex-deputado Valmir Ribeiro, hoje Conselheiro do TCE. Uma candidatura forte.

COMO DEVE SER NA POLÍTICA

O GOVERNADOR Gladson e o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, estão dando um belo exemplo de como deve ser na política. Em 2022, eles estarão em palanques diferentes, mas colocaram Sena em um outro plano.

SEGREDO DE POLICHINELO

O EX-SENADOR Jorge Viana mantém uma aura de segredo de como virá o PT em 2022, como se tivesse algum trunfo guardado que pudesse sacudir o ambiente político. Vira com as caras que estiveram 20 anos no poder no estado.

PERDEU UM VERÃO

O PREFEITO Tião Bocalom, já perdeu o primeiro verão. As obras que diz ter feito na cidade, poucos conhecem, pois, não houve uma divulgação maciça, ficou entre as quatro paredes da PMRB. Agora é inverno é as suas dificuldades.

FOCADO NA SAÚDE

PODE PARECER pouca coisa, mas não, porque se trata de uma ação de saúde coletiva para salvar vidas. Foi o caso da entrega de um ônibus para a coleta de sangue pelo HEMOACRE, comprado por uma emenda destinada pelo deputado federal Alan Rick (DEM).

ESPERANDO AS PESQUISAS

O DEPUTADO FEDERAL ALAN RICK (DEM) tem como principal trunfo para conseguir o apoio do governador Gladson Cameli ao Senado, as pesquisas a serem feitas este mês, que espera liderar dentro do grupo palaciano.

QUANDO MARCO CHEGAR

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha (PSDB) só deve anunciar oficialmente a sua candidatura ao governo, em março, quando abrir a janela para troca partidária, e ela se filiar ao PL. A partir daí começará a sua campanha.

CONVERSA INICIAL

HÁ UMA CONVERSA inicial com a Márcia Bittar, que poderá redundar na adesão do experiente ex-deputado federal Osmir Lima na sua candidatura ao Senado. Ter políticos experientes na campanha, é de fundamental importância. O Osmir sabe tudo de campanha política.

NÃO É OPORTUNISTA

O DEPUTADO JONAS LIMA (PT) não é oportunista quando cobra mais ação do governo do estado em investimentos na agricultura familiar. Sempre foi uma bandeira sua na tribuna da ALEAC. Suas críticas atuais têm coerência.

MUITO ESFORÇADO

O SECRETÁRIO de Agricultura, Nenê Junqueira, tem se mostrado esforçado na condução da pasta, mas chegou agora e não pode ser cobrado por problemas antigos.

NOME NÃO TRABALHADO

O PT poderia ter hoje um bom nome para a campanha ao governo de 2022, se tivesse dado uma maior projeção para as ações da então vice-governadora Nazaré Araújo.

REDOMA DE VIDRO

NAZARÉ ARAÚJO, uma bela figura humana, não tem hoje um destaque político, porque seu nome não foi burilado pelo PT para as futuras disputas. O poder não é eterno.

BANDEIRA SIMPÁTICA

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre tem uma bandeira simpática nas suas andanças de finais de semana buscando apoio à sua candidatura à ALEAC: a de ele ter sido um bom prefeito da capital.

NÃO TEM MUITO O QUE FALAR

O EX-SENADOR Jorge Viana, que assumiu o comando das ações do PT para a campanha política de 2022, tem se esquivado de falar sobre a formação de chapas para federal estadual, só deve mesmo mostrar as pedras do jogo no início de 2022. Até lá é só articulação.

FRASE MARCANTE

“Corte o pano conforme a roupa” (Ditado Vietnamita)