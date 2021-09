Humaitá, Rio Branco e Atlético decidem título do segundo turno nesta quinta-feira

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Chegou a hora de decisão no segundo turno do Campeonato Acreano 2021. Nesta quinta-feira, 30, três equipes disputam o título.

A reta final chega com três dos quatro times que disputaram o 2º turno com chances de conquista. Exatamente por isso, a Federação de Futebol do Acre (FFAC), marcou os dois jogos para que aconteçam de forma simultânea. No estádio Arena da Floresta, jogam Humaitá e Atlético. Já no Florestão, entram em campo Rio Branco e Galvez. A bola começa a rolar a partir das 18 horas.

Conheça as chances de cada equipe para a conquista do título

Rio Branco: É o favorito para a conquista do 2º turno. O Estrelão joga contra o Galvez, que não tem mais chances no campeonato. Com seis pontos em duas partidas, o Rio Branco precisa apenas de um empate para conquistar o returno e se classificar para a final da competição. A conquista do título dá ao Rio Branco uma vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem.

Humaitá: Campeão do 1º turno, o Tourão de Porto Acre, conquista o título em definitivo se sair vencedor na noite de hoje. Para isso, precisa vencer o Atlético, torcer por uma derrota do Rio Branco e tirar a vantagem do saldo de gols do Estrelão. Hoje, o Humaitá não tem nenhum gol de saldo, enquanto o Rio Branco tem 2 gols a favor. Contra o time do interior, pesa também a perda de jogadores ao longo da semana. Diego e Marquinhos não tiveram o contrato renovado, enquanto Dudu, Matheus Rimas e Igor Mineiro foram emprestados.

Atlético: O Galo Carijó tem a situação muito parecida com a do Humaitá, seu adversário de logo mais. Precisa vencer, torcer contra o Rio Branco e tirar o saldo de gols da equipe estrelada que também é de dois gols de diferença.

O torcedor vai poder acompanhar as duas partidas ao vivo pelo ac24horas em parceria com a FFAC TV. No Facebook e no Instagram do site será possível acompanhar a partida entre Rio Branco e Galvez. Já pela capa e o Youtube, o torcedor confere as emoções de Humaitá e Atlético.