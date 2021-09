Citando legado, deputados homenageiam Igreja Católica em sessão histórica da Aleac em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (PP), comandou nesta quinta-feira, 30, a sessão solene que homenageou a contribuição da Igreja Católica para o desenvolvimento do Vale do Juruá. O ato ocorreu no dependências do Teatro dos Náuas, na cidade de Cruzeiro do Sul, que completou nesta semana 117 anos de fundação. A solenidade contou com a presença no dispositivo de honra, do vice-governador Major Rocha, o prefeito Zequinha Lima, o primeiro-secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, e a defensora pública-geral, Simone Santiago. Dos 24 deputados do parlamento acreano, 20 compareceram ao Teatro.

Ao discursar para os religiosos e autoridades presentes, Nicolau destacou o valor inestimável para os cruzeirenses de presidir a sessão solene histórica. Presidir uma sessão do parlamento acreano para homenagear uma instituição cuja importância tem um valor inestimável para nós cruzeirenses, é um privilégio que jamais imaginei merecer”, disse.

O chefe do Poder Legislativo afirmou que a história da Diocese de Cruzeiro do Sul se confunde com a história da cidade. “Essa relação começou no dia 22 de maio de 1931, quando a prelazia do Juruá foi criada. quatro anos mais tarde chegava aqui o primeiro bispo para coordenar os trabalhos. Dom Henrique Ruth, mais que um religioso, um verdadeiro pai para milhares de famílias do Juruá”, citou o presidente.

“Homenagear a diocese com uma sessão solene é muito pouco pelo muito que fizeram. o legado dos padres e freiras que doaram suas vidas para educar, catequizar e cuidar do nosso povo vai se estender por muitas gerações. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Na educação, a Diocese foi, e ainda é, referência. Construiu escolas, por onde passaram filhos ilustres. o governador Gladson foi um deles. Na saúde, ergueu uma das mais importantes unidades que temos: o hospital para tratar pessoas atingidas pela hanseníase. na infraestrutura, nos presenteou com a obra que tornou cruzeiro do sul conhecida internacionalmente: a nossa catedral. ouso a afirmar que Cruzeiro do Sul não seria a segunda cidade do estado se não fosse a Diocese”, frisou Nicolau ao lembrar dos feitos históricos da Igreja Católica.

O prefeito de Cruzeiro do Sul. Zequinha Lima, destacou o esforço dos deputados de estarem na segunda maior cidade do Acre. “Agradeço a mesa diretora e aos deputados por estarem aqui contribuindo com essa grande e justa homenagem ao trabalho da igreja católica. O trabalho voluntário da Igreja é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu sou um produto da Igreja Católica, já fui seminarista e quero agradecer se sou o que sou hoje, eu agradeço a igreja”, disse.

O bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, agradeceu o reconhecimento da Assembleia ao trabalho da Igreja. “Uma homenagem que celebra os 90 anos da presença oficial da Igreja Católica na região. 90 atrás foi constituída da Prelazia, depois ser tornou a Diocese.

Nós estamos presentes com a Diocese antes mesmo da criação dos municípios através de visitas esporádicas. Nós estamos presentes através de visitas esporádicas.

Mas são agora 90 anos de presença sistemática no duplo campo, no campo religioso e no campo social, E essa homenagem da Assembleia Legislativa é um reconhecimento da importância da Igreja Católica nestes 90 anos no campo da educação, da saúde, no campo da assistência social e até no campo da infraestrutura, onde uma parceria entre a Diocese e governo pavimentaram, através de tijolos, muitas ruas de Cruzeiro do Sul e região. Lembrando que os primeiros hospitais, as primeiras escolas, centros de saúde foram com a Igreja Católica”, ressaltou.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com