Advogados realizam ato de apoio à reeleição de Erick Venâncio na presidência da OAB

A Usina de Arte João Donato está com inscrições abertas para o Curso de Iniciação Teatral, ministrado pela professora Amanda Graciele. O formulário está disponível através do link: https://bit.ly/3F5b3Rh. As inscrições vão de 30 de setembro a 8 de outubro.

O curso é gratuito e voltado para todas as pessoas com idade a partir de 15 anos. Serão 20 vagas no total; a exigência é que os alunos utilizem roupas que possibilitem a execução de movimentos, máscara, álcool para higienização pessoal e que levem uma garrafa d’água individual.

As aulas têm início no dia 12 de outubro e serão ministradas de 8h30 às 11h30. Serão ofertados pontos como treinamento corporal, jogos teatrais, improvisação e escuta do corpo, além de percepção rítmica.

O foco inicial em todos os trabalhos que Amanda desenvolve é o conhecimento do próprio corpo. Dominada pelas artes desde a infância, a professora entende o mundo como uma dança porque desde a infância tem uma ligação forte com o movimento corporal. Ela foi aluna da primeira turma de música da Usina de Arte e a experiência contribuiu para trabalhar ainda mais o ritmo do corpo.