Acusada de praticar rachadinha, Valdete Souza é mantida como diretora da Codisacre

A coordenadora da vigilância sanitária em Rio Branco, Socorro Martins, declarou ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 30, que a Secretaria de Saúde vai começar realizar uma campanha de vacinação contra a Covid-19 em 9 supermercados da rede Arasuper neste sábado, dia 02.

A campanha vai começar às 8 horas da manhã e encerrar às 20 horas da noite. A saúde municipal vai levar as equipes a nove estabelecimentos espalhados na capital. “Vamos estar no do Aviário, no antigo Varejão Popular, da Isaura Parente, do bairro Floresta, no Amapá, Araújo Mix, no Wanderley Dantas, no da Sobral e outros. São locais de maior movimentação”, explicou.

O cidadão deve estar com um documento de identificação, cartão SUS ou CPF para receber a dose. Segundo Martins, o objetivo é atrair mais pessoas que ainda não receberam a primeira dose ou não completaram o ciclo vacinal com a segunda dose do imunizante.

“É uma estratégia para chegar mais perto da população. Nesse dia vamos estar levando tanto a primeira dose quanto a segunda, bem como a dose de reforço da Pfizer. Isso é para contemplar quem não tem tempo de ir à uma Unidade de Saúde, mas, vai a um Supermercado”, declarou.