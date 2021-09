Rio Branco vai lançar dose de reforço da Covid aos profissionais da Saúde nesta quinta-feira

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, em entrevista na noite desta terça-feira, 28, ao quadro Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, endureceu o tom nas críticas ao governo Jair Bolsonaro e comentou os ato de 7 setembro, que tiveram uma presença maciça na capital.

Na entrevista, o petista afirmou que a maioria dos presentes no ato são empresários que estão sendo beneficiados com o governo Jair Bolsonaro (Sem partido), mas salientou que o povo humilde não estava presente no ato.

“Eu acho que teve muita gente no 7 de setembro, que estão satisfeitas com o governo Bolsonaro, que não tiveram problema em pagar R$ 7 reais no litro de gasolina, mas ali eram só pessoas abastadas, empresários e caminhoneiros e é uma parcela que tem se dado bem com o governo Bolsonaro. Agora, a população que tá passando fome e dificuldade para pagar a conta de luz, essas pessoas não estavam na rua, era minoria ali. Temos 14 milhões de desempregados”, afirmou.

“Eu não entendo o que acontece. Naquele período da Dilma, era uma gasolina a R$ 3 e pouco e o preço do botijão de R$ 45 reais e ali não era uma realidade boa, mas se comparado com hoje, é muito preocupante. O dinheiro perdeu valor e hoje com menos de R$ 700 você não faz uma feira”, acrescentou.

Em outro trecho, Cesário comentou as pesquisas que colocam o ex-presidente Lula em primeiro lugar e salientou que a volta de Lula só não se concretizará se acontecer algo muito grave durante as eleições de 2022.

“Eu acho que a nível de Brasil, a possibilidade do Lula ser presidente é algo muito alto. Eu acho que só se acontecer um acidente de percurso muito grave, o Lula não deverá disputar o segundo turno em primeiro lugar, em razão da gestão do Bolsonaro”, salientou.