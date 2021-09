Projeto Cidadão realiza casamento coletivo com 20 casais nesta quarta no Rio Croa

Iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre, o Projeto Cidadão retorna com alguns atendimentos presenciais, no Rio do Croa, em Cruzeiro do Sul, ao longo desta quarta-feira (29).

Segundo o TJAC, serão disponibilizados, em parceria com outras instituições, serviços de saúde, assistência social, orientações jurídicas e o casamento coletivo. A previsão é que sejam oficializadas a união de 20 casais.

O Projeto Cidadão faz parte da história do Estado há 26 anos. Poder acessar serviços de emissão de documentos, assistência social, consultas jurídicas, em locais onde esses atendimentos públicos não estão estabelecidos, são alguns dos exemplos de como essa ação humanitária encabeçada pela Justiça acreana afeta a vida dos moradores do Acre, contribuindo com a história de cada pessoa e cada local, seja nas periferias urbanas, nas reservas ambientais, aldeias indígenas ou nas comunidades ribeirinhas, onde passou.

A ação no Rio Croa visa beneficiar a comunidade ribeirinha e os colonos da região, está ocorrendo com a parceria do Estado do Acre do e da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, assim como, da empresa Marlene Festas, com a decoração e também dos proprietários do local onde acontece a ação.